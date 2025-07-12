ЗСУ ліквідували російських окупантів, які вбили однорічну дитину на Херсонщині, - Генштаб

Вони встановили локацію, де перебував екіпаж російських військових злочинців, і скерували туди п’ять FPV-дронів.

Українські захисники помстилися російським військовим, які вбили однорічну дитину на Херсонщині.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Спочатку військові визначили напрямок запуску ударного дрона “Молнія”, який атакував житловий будинок у Правдиному, – район тимчасово окупованого н.п. Гола Пристань. Також було встановлено локацію, де перебував екіпаж російських військових злочинців - п’ятиповерховий нежитловий будинок у Голій Пристані.

У вікна відповідного поверху оператори ударних БпЛА Сил оборони в чотири прийоми спрямували п’ять FPV-дронів. Надалі із вказаного будинку запусків ворожих безпілотників не спостерігалося.

"На цей час є підстави стверджувати, що операторів ворожих ударних дронів, причетних до смерті дитини, знищено", - зазначили в Генштабі.

9 липня на подвір’ї житлового будинку у селі Правдине Білозерської громади внаслідок удару російського безпілотника “Молнія” загинув однорічний Дмитрик, а його бабуся дістала поранення.