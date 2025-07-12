Росіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
ФотоРосіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
Голова без паспорта. Що далі буде з УПЦ МП?
Голова без паспорта. Що далі буде з УПЦ МП?
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
НСЗУ зупинила оплати сімейній медицині за дітей, які не пройшли перевірку в реєстрах, – це понад 870 000. Гусак про те, що далі
ЕксклюзивНСЗУ зупинила оплати сімейній медицині за дітей, які не пройшли перевірку в реєстрах, – це понад 870 000. Гусак про те, що далі
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
ГоловнаСуспільствоВійна

ЗСУ ліквідували російських окупантів, які вбили однорічну дитину на Херсонщині, - Генштаб

Вони встановили локацію, де перебував екіпаж російських військових злочинців, і скерували туди п’ять FPV-дронів. 

ЗСУ ліквідували російських окупантів, які вбили однорічну дитину на Херсонщині, - Генштаб
FPV-дрон (ілюстративне фото)
Фото: Міноборони

Українські захисники помстилися російським військовим, які вбили однорічну дитину на Херсонщині.

LB.UA - 16 років разом. Якість незмінна
Підтримайте нас!

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Спочатку військові визначили напрямок запуску ударного дрона “Молнія”, який атакував житловий будинок у Правдиному, – район тимчасово окупованого н.п. Гола Пристань. Також було встановлено локацію, де перебував екіпаж російських військових злочинців - п’ятиповерховий нежитловий будинок у Голій Пристані.

У вікна відповідного поверху оператори ударних БпЛА Сил оборони в чотири прийоми спрямували п’ять FPV-дронів. Надалі із вказаного будинку запусків ворожих безпілотників не спостерігалося.

"На цей час є підстави стверджувати, що операторів ворожих ударних дронів, причетних до смерті дитини, знищено", - зазначили в Генштабі. 

9 липня на подвір’ї житлового будинку у селі Правдине Білозерської громади внаслідок удару російського безпілотника “Молнія” загинув однорічний Дмитрик, а його бабуся дістала поранення
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies