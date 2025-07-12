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На Закарпатті біля водоспаду Шипіт отруїлося 38 осіб, більшість ‒ учасники фестивалю

Хворі вживали воду з водоспаду для пиття та приготування їжі.

На Закарпатті біля водоспаду Шипіт отруїлося 38 осіб, більшість ‒ учасники фестивалю
Фото: ukrinform.ua

38 осіб, як відвідували водоспад Шипіт захворіли на гостру кишкову інфекцію. Про це повідомили у Закарпатському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

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28 хворих проживали в наметах та брали участь у неформальному молодіжному заході поблизу водоспаду на території Пилипецької територіальної громади. 10 хворих були на екскурсії біля водоспаду.

У більшості хворих зафіксовано середньої важкості перебіг захворювання. Тяжких форм або летальних випадків немає.

Хворі вживали воду з водоспаду Шипіт для пиття та приготування їжі. Медики продовжують спостерігати за хворими, триває епідеміологічне розслідування.

У МОЗ нагадали основні правила безпеки під час відпочинку на природі:

  • не вживайте некип’ячену воду з відкритих джерел;
  • зберігайте продукти в належних умовах, особливо у спекотну погоду;
  • дотримуйтеся правил особистої гігієни;
  • при появі симптомів отруєння ‒ звертайтеся до лікаря.
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