На Закарпатті біля водоспаду Шипіт отруїлося 38 осіб, більшість ‒ учасники фестивалю

Хворі вживали воду з водоспаду для пиття та приготування їжі.

38 осіб, як відвідували водоспад Шипіт захворіли на гостру кишкову інфекцію. Про це повідомили у Закарпатському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

28 хворих проживали в наметах та брали участь у неформальному молодіжному заході поблизу водоспаду на території Пилипецької територіальної громади. 10 хворих були на екскурсії біля водоспаду.

У більшості хворих зафіксовано середньої важкості перебіг захворювання. Тяжких форм або летальних випадків немає.

Хворі вживали воду з водоспаду Шипіт для пиття та приготування їжі. Медики продовжують спостерігати за хворими, триває епідеміологічне розслідування.

У МОЗ нагадали основні правила безпеки під час відпочинку на природі: