На Закарпатті біля водоспаду Шипіт отруїлося 38 осіб, більшість ‒ учасники фестивалю

38 осіб, як відвідували водоспад Шипіт захворіли на гостру кишкову інфекцію. Про це повідомили у Закарпатському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України.
28 хворих проживали в наметах та брали участь у неформальному молодіжному заході поблизу водоспаду на території Пилипецької територіальної громади. 10 хворих були на екскурсії біля водоспаду.
У більшості хворих зафіксовано середньої важкості перебіг захворювання. Тяжких форм або летальних випадків немає.
Хворі вживали воду з водоспаду Шипіт для пиття та приготування їжі. Медики продовжують спостерігати за хворими, триває епідеміологічне розслідування.
У МОЗ нагадали основні правила безпеки під час відпочинку на природі:
- не вживайте некип’ячену воду з відкритих джерел;
- зберігайте продукти в належних умовах, особливо у спекотну погоду;
- дотримуйтеся правил особистої гігієни;
- при появі симптомів отруєння ‒ звертайтеся до лікаря.