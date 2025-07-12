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На Покровському напрямку окупанти 36 разів атакували позиції ЗСУ, ‒ Генштаб

Станом на 16:00 на фронті відбулося 120 бойових зіткнень з російськими силами.

На Покровському напрямку окупанти 36 разів атакували позиції ЗСУ, ‒ Генштаб

Станом на 16:00 на фронті відбулося 120 бойових зіткнень з російськими силами, повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Високе, Михайлівське, Нововасилівка, Соснівка Сумської області; Клюси, Баранівка Чернігівської області. Авіаударів зазнав населений пункт Бояро-Лежачі, що на Сумщині.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одинадцять боєзіткнень. Ворог завдав шість авіаційних ударів, скинувши десять керованих бомб, здійснив 141 обстріл, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку від початку доби ворог здійснив сім наступальних дій у районах населених пунктів Вовчанськ, Зелене та Чугунівка.

На Куп’янському напрямку загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців поблизу Кіндрашівки, Петропавлівки, Піщаного, Степової Новоселівки, Зеленого Гаю – у бік населеного пункту Новоосинове.

На Лиманському напрямку ворог сімнадцять разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Греківка, Карпівка, Новий Мир, Колодязі, Зелена Долина, Торське, Діброва та в напрямку населених пунктів Серебрянка й Дронівка. Сім боєзіткнень тривають.

На Сіверському напрямку противник проводив дві наступальні дії в районах Івано-Дар’ївки та Виїмки.

На Краматорському напрямку українські захисники відбили чотири штурмові дії російських загарбників. Ворог намагався прорватися в районі населених пунктів Кліщіївка та Біла Гора.

На Торецькому напрямку наші захисники відбили шість атак окупантів поблизу населених пунктів Диліївка, Торецьк та в напрямку населених пунктів Русин Яр, Степанівка та Яблунівка. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 36 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Попів Яр, Володимирівка, Разіне, Мирне, Новоекономічне, Миролюбівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Горіхове, в напрямках населених пунктів Покровськ, Молодецьке, Філія та Олексіївка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 30 атак противника.

На Новопавлівському напрямку ворог вісім разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Дачне, Філія, Мирне, Шевченко, Темирівка, Зелене Поле та в бік населеного пункту Новопавлівка. Три боєзіткнення тривають дотепер.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційного удару по району населеного пункту Чарівне.

На Оріхівському напрямку українські воїни відбили дві штурмові дії ворога в районі Кам’янського. Населені пункти Новоандріївка та Плавні зазнали авіаційних ударів керованими бомбами.

На Придніпровському напрямку ворог п’ять разів атакував у бік позицій наших захисників, успіху не мав.
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