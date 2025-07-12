Унаслідок сьогоднішніх обстрілів Донецької області загинуло щонайменше чотири людини.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Ще п’ять осіб отримали поранення.

Вночі та вранці під вогонь потрапив Покровськ ‒ там 2 людини загинули і 2 людини поранені, пошкоджено будинок.

Зранку росіяни обстріляли Слов'янськ із “Торнадо-С”, унаслідок загинула людина, три отримали поранення. Зруйновано 2 адмінбудівлі, 2 підприємства і 26 автомобілів; пошкоджено адмінбудівлю, підприємство і 10 автомобілів.