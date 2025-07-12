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Унаслідок обстрілів Донеччини сьогодні загинуло 4 людини

Ще 5 осіб отримали поранення.

Унаслідок обстрілів Донеччини сьогодні загинуло 4 людини
Фото: Донецька ОВА

Унаслідок сьогоднішніх обстрілів Донецької області загинуло щонайменше чотири людини.

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Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Ще п’ять осіб отримали поранення.

Вночі та вранці під вогонь потрапив Покровськ ‒ там 2 людини загинули і 2 людини поранені, пошкоджено будинок.

Зранку росіяни обстріляли Слов'янськ із “Торнадо-С”, унаслідок загинула людина, три отримали поранення. Зруйновано 2 адмінбудівлі, 2 підприємства і 26 автомобілів; пошкоджено адмінбудівлю, підприємство і 10 автомобілів.

Фото: Донецька ОВА
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