У Херсоні через обстріл РФ постраждала цивільна

У Херсоні до лікарні звернулася 49-річна жителька Херсона, яка потрапила під російський обстріл 11 липня ввечері.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"По меддопомогу звернулась херсонка, котра вчора ввечері потрапила під атаку російського дрона у Корабельному районі", — ідеться у повідомленні.
Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА 49-річна жінка дістала мінно-вибухову травму, контузію та судинний криз. Потерпіла лікуватиметься амбулаторно.
- Унаслідок російських обстрілів за добу у Херсонській області дві людини загинули, ще восьмеро — дістали поранення.