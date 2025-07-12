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У Херсоні через обстріл РФ постраждала цивільна

До лікарні звернулася жителька Херсона, яка потрапила під атаку російського дрона вчора ввечері.

У Херсоні через обстріл РФ постраждала цивільна
Херсон
Фото: x.com/andrii_sybiha

У Херсоні до лікарні звернулася 49-річна жителька Херсона, яка потрапила під російський обстріл 11 липня ввечері.

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Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"По меддопомогу звернулась херсонка, котра вчора ввечері потрапила під атаку російського дрона у Корабельному районі", — ідеться у повідомленні. 

Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА 49-річна жінка дістала мінно-вибухову травму, контузію та судинний криз.  Потерпіла лікуватиметься амбулаторно.
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