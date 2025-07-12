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Армія РФ за добу вбила і поранила 14 цивільних на Донеччині

З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 3347.

Армія РФ за добу вбила і поранила 14 цивільних на Донеччині
Фото: ДСНС України

За добу російські окупанти вбили чотирьох цивільних жителів Донеччини, десятеро — поранені.

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Про це повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За добу 11 липня росіяни вбили чотирьох жителів Донеччини: двох цивільних у Ямполі, по одному у Костянтинівці і Платонівці. 

Ще 10 людей в області за добу дістали поранення — у Мирнограді, Білозерському, Райському, Покровську, Закітному, Андріївці.

Фото: Вадим Філашкін

Загалом з початку повномасштабної війни на Донеччині внаслідок російської агресії загинули 3347 та зазнали травм 7520 жителів. 

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
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