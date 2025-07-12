Армія РФ за добу вбила і поранила 14 цивільних на Донеччині

З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 3347.

За добу російські окупанти вбили чотирьох цивільних жителів Донеччини, десятеро — поранені.

Про це повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За добу 11 липня росіяни вбили чотирьох жителів Донеччини: двох цивільних у Ямполі, по одному у Костянтинівці і Платонівці.

Ще 10 людей в області за добу дістали поранення — у Мирнограді, Білозерському, Райському, Покровську, Закітному, Андріївці.

Фото: Вадим Філашкін

Загалом з початку повномасштабної війни на Донеччині внаслідок російської агресії загинули 3347 та зазнали травм 7520 жителів.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.