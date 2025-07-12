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ОК “Південь” розповіло подробиці візиту колишнього політичного вʼязня Андрія Коломійця до ТЦК

Військові запевнили, що жодного примусу чи тиску на Андрія Коломійця не здійснювалося.

ОК “Південь” розповіло подробиці візиту колишнього політичного вʼязня Андрія Коломійця до ТЦК
Андрій Коломієць
Фото: Кримська правозахисна група

По прибуттю в Україну колишній політичний вʼязень Андрій Коломієць був запрошений до Білгород-Дністровського РТЦК та СП з метою внесення необхідних даних до електронної системи обліку. 

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Про це повідомила пресслужба ОК “Південь”.

“Наголошуємо, що під час візиту жодного примусу чи тиску на Коломійця Андрія не здійснювалося. Усі дії відбувалися виключно в рамках чинного законодавства”, - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що після завершення всіх необхідних процедур Андрій Коломієць продовжив свою поїздку.

В ОК “Південь” нагадали, що Андрій Коломієць має право на відстрочку від проходження військової служби як цивільна особа, яка була в російському полоні. Отже, він може бути призваним на військову службу лише за власною згодою.

Хто такий Андрій Коломієць

Активіст Євромайдану Андрій Коломієць - житель Київської області, у Криму ніколи не проживав. У 2014 році він познайомився через інтернет зі своєю майбутньою дружиною Галиною і поїхав до неї у Кабардино-Балкарську Республіку (РФ). 15 травня 2015 року співробітники поліції РФ в її будинку затримали українця.

До нього застосовували жорстокі тортури з метою домогтися свідчень зізнання. Внаслідок катувань Коломієць обмовив себе. Після цього його перевезли до Криму й звинуватили у нападі на “беркутівців”. За словами захисту Коломійця, з доказів обвинувачення мало лише дві чорно-білі світлини з жменькою попелу нібито обгорілого однострою силовиків.

10 червня 2016 року «суддя Київського районного суду» Сімферополя Михайло Білоусов засудив українця до 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Його звинуватили в замаху на вбивство двох колишніх співробітників підрозділу МВС України «Беркут» під час подій на Майдані в Києві за кількома статтями КК РФ: ст. 105 КК РФ – вбивство двох і більше осіб (незавершене), ст. 228 – зберігання наркотичних засобів, ст. 30 - замах на злочин.

Генеральна прокуратура Україна спростувала участь Андрія Коломійця в атаках на «Беркут».

Кримська правозахисна група заявляла, що справа цілком сфабрикована й політично мотивована.

У російській колонії Коломійця десятки разів відправляли у штрафний ізолятор з надуманих причин.
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