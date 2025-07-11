ОВА: на Донеччині через ворожі обстріли вигоріли поля пшениці

Через російські обстріли на Донеччині за добу вигоріло 17 гектарів поля пшениці і стерні на площі 1,5 гектара.

Про це повідомляє Донецька ОВА.

В ОВА зазначають, що природа Донеччини знову зазнала нищівних втрат, і рятувальники цілодобово борються з масштабними пожежами, які сталися через ворожі обстріли.

Фото: Донецька ОВА

"За минулу добу на відкритих територіях виникло 15 пожеж, загальна площа яких перевищила 100 гектарів. Ворог знову знищує врожай — вигоріли поля пшениці площею 17 га, а також стерня на площі 1,5 гектара. Рятувальники приборкали загоряння", – йдеться у повідомленні.

У Лиманському лісництві через ворожі обстріли зайнялася лісова підстилка — вигоріло близько 65 гектарів. Пожежу локалізовано, триває остаточна ліквідація.

А в Миколаївській громаді внаслідок займання в лісовому масиві знищено 3 га лісової підстилки, загоряння ліквідовано.