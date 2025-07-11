Агенція оборонних закупівель уперше закуповує FPV-дрони за ТТХ на понад 3,3 млрд грн

Агенція оборонних закупівель Міноборони вперше оголосила тендери на закупівлю FPV-дронів за тактико-технічними характеристиками. Загальна очікувана вартість двох тендерів перевищує 3,3 млрд грн.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони.

На платформі Prozorro оприлюднено закупівлі на суму понад 2 млрд грн за 11 лотами і понад 1,3 млрд грн за 8 лотами.

У Міноборони підкреслюють, що закупівлі відбуваються не за назвами моделей, а на основі ТТХ (тактико-технічних характеристик). Такий підхід дозволив залучити ширше коло виробників – наразі їх 19, що пройшли кваліфікацію в межах рамкових угод.

«Це принципово новий підхід. Він відкриває ринок, зберігає конкуренцію і прозорість. А механізм рамкових угод дозволяє закуповувати швидше», – прокоментував директор АОЗ Арсен Жумаділов.

Закупівля відбувається в закритому модулі Prozorro для захисту чутливої інформації. Подання пропозицій можливе напряму або через офіційного представника.