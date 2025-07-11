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У суботу на частині території України пройдуть короткочасні дощі з грозами

У неділю буде без опадів.

У суботу на частині території України пройдуть короткочасні дощі з грозами
погода на вихідні, 12-13 липня

Гідрометцентр розповів про погоду в Україні на вихідні, 12-13 липня.

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У вихідні на Лівобережжі, в суботу вдень - і в західних областях атмосферні фронти зумовлять місцями короткочасні дощі та грози. 

На решті території, а в понеділок - у більшості областей формуватиметься поле підвищеного тиску, яке зумовить погоду без опадів. 

У Гідрометцентрі додали, що ще більше різнитиметься погода за температурою. На західні області поширюватиметься прохолодна повітряна маса, південна і південно-східна частини залишатимуться в спекотному повітрі з південних широт, решта території перебуватиме в комфортно теплій повітряній масі.

12 липня на більшості території буде спостерігатись мінлива хмарність. На Лівобережжі, вдень - і в західних областях  атмосферні фронти зумовлять місцями короткочасний дощ з грозою. На решті території без опадів. 

Вітер слабкий, змінних напрямків. Температура в західних, Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій та Черкаській областях вночі становитиме 12-17°, вдень 22-27° тепла. У південно-східній частині вночі буде21-26°, вдень сильна спека 35-38°. На решті території вночі 15-20°, в денні години 28-33° тепла.
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