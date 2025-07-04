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На вихідні в Україні синоптики прогнозують строкату погоду

У суботу, наприклад, через українську територію переміщуватиметься холодний фронт.

На вихідні в Україні синоптики прогнозують строкату погоду
блискавка

5-7 липня в Україні синоптики прогнозують дуже строкату погоду і по території, і по датах.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

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Оскільки атмосферні фронти періодично чергуватимуться з областями підвищеного тиску, то це спричинить коливання і тиску, і вологи, і напрямку вітру та температури. 

Так, 5 липня через українську  територію з північного заходу на південний схід переміщуватиметься холодний фронт. 6-7 липня погоду формуватиме поле високого тиску. А 7 липня вдень на західні, Вінницьку, Житомирську і Київську області вже впливатиме наступний атмосферний фронт.

У суботу прогнозують мінливу хмарність. Вночі у північних та центральних областях, вдень на сході та південному сході країни пройдуть короткочасні дощі, грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с; на решті території - без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі становитиме 13-18°, на заході країни 9-14°, вдень 23-28°; у південній частині вночі 16-21°, вдень 28-33°.
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