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СБУ затримала 17-річного агента ФСБ, який коригував масовані атаки росіян по Києву

17-річному зраднику загрожує довічне ув'язнення.

СБУ затримала 17-річного агента ФСБ, який коригував масовані атаки росіян по Києву
Фото: СБУ

Служба безпеки затримала 17-річного агента ФСБ, який коригував ракетно-дронові атаки РФ по Києву.

Про це ідеться у повідомленні СБУ.

За матеріалами справи, замовлення окупантів виконував 17-річний випускник Київської школи, якого окупанти завербували на Телеграм-каналах з пошуку "легких грошей".

Головним завданням агента було проведення дорозвідки: він отримав від куратора координати потенційних цілей і мав зафіксувати їхній зовнішній технічний стан.

Серед основних локацій, якими цікавився ворог, були енергооб’єкти, штаби Сил оборони та об’єкти системи ППО, яка захищає повітряний простір столичного регіону України.

Співробітники СБУ затримали зловмисника неподалік одного з військових управлінь ЗСУ, щодо якого він готував "агентурний звіт".

Фото: СБУ

Фото: СБУ

"На місці події у фігуранта вилучено телефон, на який він фотографував визначені російським куратором об’єкти. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", — ідеться у повідомленні СБУ.

Фото: СБУ

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

  • У ніч з 3 на 4 липня військові РФ здійснили комбіновану атаку на Київ. Наразі відомо про одного загиблого та 26 постраждалих, серед яких 10-річна дівчинка. Точна кількість постраждалих встановлюється. Падіння уламків БпЛА зафіксовано у 6 районах – Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Святошинському, Солом’янському та Святошинському.
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