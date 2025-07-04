ЦПД: роспропаганда поширює фейкові листи від Шмигаля про начебто евакуацію держустанов

У Центрі протидії дезінформації наголошують — такого документа не існує — він повністю вигаданий росіянами.

Роспропаганда розсповсюджує фейковий лист до органів влади та державних структур начебто за підписом прем’єр-міністра Дениса Шмигаля від 30 червня 2025 року в якому йдеться про нібито підготовку до евакуації міністерств і державних відомств на захід України.

У Центрі протидії дезінформації спростовують фейк.

У фейковому "документі" зазначається, нібито прем'єр-міністр доручив центральним органам виконавчої влади готувати приміщення у західних областях для можливої передислокації.

Також йдеться про начебто скорочення штатів відомств на 10% за рахунок ліквідації посад у тимчасово окупованих територіях.

Окрім цього, зазначено "розпорядження" до 25 числа поточного місяця надати списки звільнених працівників мобілізаційного віку до територіальних центрів комплектування.

"Центр верифікував цю інформацію та повідомляє, що насправді такого документа не існує — він повністю вигаданий росіянами", — йдеться у повідомленні ЦПД.

Такий лист не був зареєстрований у Департаменті забезпечення документообігу при Кабінеті Міністрів, як це передбачено обов'язковою процедурою. На фейковість "документа" вказує і наявність у ньому великої кількості орфографічних помилок.

"Подібні інформаційні операції здійснюються ворогом, щоб посіяти паніку у суспільстві та дестабілізувати ситуацію в регіонах України", — наголосили у ЦПД.

У ЦПД закликали не піддаватись на інформаційні маніпуляції та довіряти лише офіційним джерелам.