СБУ виявила компоненти китайського виробництва в ударних БпЛА, якими РФ атакувала Київ

Слідчі Служби безпеки України виявили в БпЛА "Герань", якими РФ атакувала уночі 4 липня Київ, компоненти, виготовлені в Китаї.

Про це ідеться у повідомленні СБУ.

Про наявність компонентів китайського виробництва у російських ударних безпілотниках свідчить маркування підприємства-виробника «Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd» на відповідних деталях.

Фото: СБУ

Усі комплектуючі, зокрема кріплення для катапульти запуску, вилучили з безпілотників.

«Наразі СБУ збирає усі докази терористичної атаки РФ по Києву і документує злочини рашистів. Служба безпеки класифікує російський удар по столиці України як воєнний злочин і відкрила за даним фактом провадження за 438 статтею Кримінального Кодексу України", — ідеться у повідомленні.