СБУ виявила компоненти китайського виробництва в ударних БпЛА, якими РФ атакувала Київ

Слідчі Служби безпеки України виявили в БпЛА "Герань", якими РФ атакувала уночі 4 липня Київ, компоненти, виготовлені в Китаї.
Про це ідеться у повідомленні СБУ.
Про наявність компонентів китайського виробництва у російських ударних безпілотниках свідчить маркування підприємства-виробника «Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd» на відповідних деталях.
Усі комплектуючі, зокрема кріплення для катапульти запуску, вилучили з безпілотників.
«Наразі СБУ збирає усі докази терористичної атаки РФ по Києву і документує злочини рашистів. Служба безпеки класифікує російський удар по столиці України як воєнний злочин і відкрила за даним фактом провадження за 438 статтею Кримінального Кодексу України", — ідеться у повідомленні.
- У ніч на 4 липня ворог масовано атакував Київ ударними безпілотниками та ракетами. Кількість поранених станом на зараз – 26 людей. Серед поранених – дитина 10 років.
- Шкоди завдано п'яти авто швидкої допомоги, які виїжджали на виклики. У ДСНС повідомили, що пошкоджена одна з пожежно-рятувальних частин міста: вибиті вікна, понівечений фасад будівлі.
- Загалом по Києву пошкоджено 11 одиниць техніки ДСНС.