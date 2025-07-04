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СБУ виявила компоненти китайського виробництва в ударних БпЛА, якими РФ атакувала Київ

Слідчі виявили у російських БпЛА «Герань» комплектуючі із маркуванням підприємства-виробника «Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd».

СБУ виявила компоненти китайського виробництва в ударних БпЛА, якими РФ атакувала Київ
Фото: СБУ

Слідчі Служби безпеки України виявили в БпЛА "Герань", якими РФ атакувала уночі 4 липня Київ, компоненти, виготовлені в Китаї. 

Про це ідеться у повідомленні СБУ.

Про наявність компонентів китайського виробництва у російських ударних безпілотниках свідчить  маркування підприємства-виробника «Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd» на відповідних деталях.

Фото: СБУ

Усі комплектуючі, зокрема кріплення для катапульти запуску, вилучили з безпілотників.

«Наразі СБУ збирає усі докази терористичної атаки РФ по Києву і документує злочини рашистів. Служба безпеки класифікує російський удар по столиці України як воєнний злочин і відкрила за даним фактом провадження за 438 статтею Кримінального Кодексу України", — ідеться у повідомленні.

  • У ніч на 4 липня ворог масовано атакував Київ ударними безпілотниками та ракетами. Кількість поранених станом на зараз – 26 людей. Серед поранених – дитина 10 років. 
  • Шкоди завдано п'яти авто швидкої допомоги, які виїжджали на виклики. У ДСНС повідомили, що пошкоджена одна з пожежно-рятувальних частин міста: вибиті вікна, понівечений фасад будівлі. 
  • Загалом по Києву пошкоджено 11 одиниць техніки ДСНС.
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