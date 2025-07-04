Німеччина веде “інтенсивні переговори” зі США щодо закупівлі ППО Patriot для України

Росія посилює атаки безпілотників та ракет на Україну на тлі рішення США призупинили поставки зброї Києву.

Німеччина веде “інтенсивні переговори” щодо забезпечення України системами протиповітряної оборони Patriot, пише Bloomberg.

На запитання, чи веде уряд канцлера Фрідріха Мерца переговори зі США щодо закупівлі Patriot для відправки до Києва, головний речник уряду Штефан Корнеліус відповів, що існують “різні способи” задоволення потреб України в протиповітряній обороні.

“Можу сказати, що з цього питання справді ведуться інтенсивні дискусії”, – сказав Корнеліус журналістам у Берліні в п’ятницю.

Зупинка допомоги США