Німеччина веде “інтенсивні переговори” зі США щодо закупівлі ППО Patriot для України

Німеччина веде “інтенсивні переговори” щодо забезпечення України системами протиповітряної оборони Patriot, пише Bloomberg.
На запитання, чи веде уряд канцлера Фрідріха Мерца переговори зі США щодо закупівлі Patriot для відправки до Києва, головний речник уряду Штефан Корнеліус відповів, що існують “різні способи” задоволення потреб України в протиповітряній обороні.
“Можу сказати, що з цього питання справді ведуться інтенсивні дискусії”, – сказав Корнеліус журналістам у Берліні в п’ятницю.
Зупинка допомоги США
- 1 липня видання Politico з посиланням на джерела написало, що Пентагон припинив постачання Україні деяких видів озброєння, зокрема ракет для систем Patriot. Рішення ухвалили, аби зберегти власні запаси, і відповідальний за нього керівник політичного напрямку міністерства оборони.
- Того ж дня Білий дім підтвердив, що інформація про зупинку постачань правдива. Але Штати наполягають, що загалом допомога Україні не зупинена.
- Україна тривалий час наголошувала, що їй критично необхідна протиповітряна оборона, і висловлювала готовність купити в США системи Patriot. Придбання оборонного пакету Володимир Зеленський нещодавно обговорював із Дональдом Трампом на зустрічі.
- МЗС викликало тимчасового повіреного у справах США в Україні і наголосило, що будь-яка затримка в наданні допомоги лише стимулюватиме Росію до продовження терору.
- Міноборони України сказало, що не отримувало офіційних попереджень про це рішення. Воно анонсувало дзвінок з американськими колегами для з’ясування обставин.
- США і раніше зупиняли допомогу, погоджену ще попередньою адміністрацією.
- Втім нещодавно Трамп заявив, що США продовжують давати зброю Україні, але Штати мають “переконатися, що залишиться для самих себе”.