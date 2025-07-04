Росія для атаки використала БпЛА з елементами, нещодавно виготовленими в Китаї. Цього ж дня ушкоджень зазнало консульство КНР

Після сьогоднішньої атаки в Києві знайшли компоненти російсько-іранського БпЛА Shahed-136/Geran-2, виготовлені в Китаї та поставлені нещодавно. Цього ж дня китайське генеральне консульство в Одесі зазнало множинних ушкоджень внаслідок атаки.
Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він назвав іронічним такий збіг.
"Немає кращої метафори до того, як Путін продовжує розпалювати цю війну і терор, залучаючи інших, зокрема війська Північної Кореї, іранську зброю і деяке китайське виробництво. Безпека в Європі, на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні є нерозривно пов'язаною. Це не змагання за увагу. Протидія російській агресії і терору в Європі безпосередньо сприяє зміцненню безпеки на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні", – вважає український міністр.
Україна закликає Сполучені Штати і міжнародну спільноту посилити тиск як на режим у Росії, та її воєнний бюджет, так і на всіх, хто підтримує її воєнні зусилля в світі.
- Сприяння Росії з боку Китаю не є секретом. Ця країна не дистанціювалася від Росії за прикладом багатьох країн світу, як і не припинила з нею економічну співпрацю. За даними преси, Китай постачає росіянам озброєння. А російські дрони складаються з китайських компонентів орієнтовно на 80 %.
- Окрім того, на території України були зафіксовані військові з КНР.