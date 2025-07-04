Росія для атаки використала БпЛА з елементами, нещодавно виготовленими в Китаї. Цього ж дня ушкоджень зазнало консульство КНР

Після сьогоднішньої атаки в Києві знайшли компоненти російсько-іранського БпЛА Shahed-136/Geran-2, виготовлені в Китаї та поставлені нещодавно. Цього ж дня китайське генеральне консульство в Одесі зазнало множинних ушкоджень внаслідок атаки.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він назвав іронічним такий збіг.

"Немає кращої метафори до того, як Путін продовжує розпалювати цю війну і терор, залучаючи інших, зокрема війська Північної Кореї, іранську зброю і деяке китайське виробництво. Безпека в Європі, на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні є нерозривно пов'язаною. Це не змагання за увагу. Протидія російській агресії і терору в Європі безпосередньо сприяє зміцненню безпеки на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні", – вважає український міністр.

Україна закликає Сполучені Штати і міжнародну спільноту посилити тиск як на режим у Росії, та її воєнний бюджет, так і на всіх, хто підтримує її воєнні зусилля в світі.

Фото: Андрій Сибіга у X Уламки дрона, знайдені в Києві 4 липня