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Росія для атаки використала БпЛА з елементами, нещодавно виготовленими в Китаї. Цього ж дня ушкоджень зазнало консульство КНР

"Шахед", деталь якого маркована китайським виробництвом і червнем, вдарив по Києву 4 липня. 

Росія для атаки використала БпЛА з елементами, нещодавно виготовленими в Китаї. Цього ж дня ушкоджень зазнало консульство КНР
Уламки дрона, який атакував Київ
Фото: Andriy Sybiha у X

Після сьогоднішньої атаки в Києві знайшли компоненти російсько-іранського БпЛА Shahed-136/Geran-2, виготовлені в Китаї та поставлені нещодавно. Цього ж дня китайське генеральне консульство в Одесі зазнало множинних ушкоджень внаслідок атаки.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він назвав іронічним такий збіг. 

"Немає кращої метафори до того, як Путін продовжує розпалювати цю війну і терор, залучаючи інших, зокрема війська Північної Кореї, іранську зброю і деяке китайське виробництво. Безпека в Європі, на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні є нерозривно пов'язаною. Це не змагання за увагу. Протидія російській агресії і терору в Європі безпосередньо сприяє зміцненню безпеки на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні", – вважає український міністр. 

Україна закликає Сполучені Штати і міжнародну спільноту посилити тиск як на режим у Росії, та її воєнний бюджет, так і на всіх, хто підтримує її воєнні зусилля в світі. 

Уламки дрона, знайдені в Києві 4 липня
Фото: Андрій Сибіга у X
Уламки дрона, знайдені в Києві 4 липня

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