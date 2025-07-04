Триває страйк французьких авіадиспетчерів, у Парижі скасували 40% рейсів

Cтрайк пов'язаний з нестачею персоналу та старінням обладнання.

Сьогодні триває другий день страйку французьких авіадиспетчерів, що спричинило подальші затримки та скасування рейсів на початку пікового туристичного сезону в Європі.

Про це повідомляє France24.

Cтрайк, за словами авіадиспетчерів, пов'язаний з нестачею персоналу та старінням обладнання.

Агентство цивільної авіації DGAC повідомило авіакомпаніям про необхідність скасувати 40% рейсів у трьох головних аеропортах Парижа у п'ятницю.

У DGAC додали, що страйк також торкнувся половини рейсів в інших аеропортах Франції, переважно на півдні.Міністр транспорту Франції Філіп Табаро назвав страйк неприйнятним.

Лобістська група Airlines for Europe (A4E) заявила вчора ввечері, що протягом дводенного страйку було скасовано 1500 рейсів, що вплинуло на 300 000 пасажирів та спричинило каскадні затримки.