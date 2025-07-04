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Триває страйк французьких авіадиспетчерів, у Парижі скасували 40% рейсів

Cтрайк пов'язаний з нестачею персоналу та старінням обладнання.

Триває страйк французьких авіадиспетчерів, у Парижі скасували 40% рейсів
Фото: EPA/UPG

Сьогодні триває другий день страйку французьких авіадиспетчерів, що спричинило подальші затримки та скасування рейсів на початку пікового туристичного сезону в Європі.

Про це повідомляє France24.

Cтрайк, за словами авіадиспетчерів, пов'язаний з нестачею персоналу та старінням обладнання.

Агентство цивільної авіації DGAC повідомило авіакомпаніям про необхідність скасувати 40% рейсів у трьох головних аеропортах Парижа у п'ятницю.

У DGAC додали, що страйк також торкнувся половини рейсів в інших аеропортах Франції, переважно на півдні.Міністр транспорту Франції Філіп Табаро назвав страйк неприйнятним. 

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Лобістська група Airlines for Europe (A4E) заявила вчора ввечері, що протягом дводенного страйку було скасовано 1500 рейсів, що вплинуло на 300 000 пасажирів та спричинило каскадні затримки.

Фото: EPA/UPG
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