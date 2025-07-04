Пакистанські війська ліквідували 30 бойовиків, які намагалися перетнути кордон з Афганістану

Минулого тижня унаслідок нападу смертника, відповідальність за який взяло на себе угруповання пакистанського Талібану, загинули 16 пакистанських солдатів.

Пакистанська армія протягом останніх трьох днів ліквідувала 30 бойовиків, які намагалися перетнути кордон з Афганістану, повідомляє France24.

Вбивства сталися в прикордонному районі Північний Вазіристан. Там минулого тижня унаслідок нападу смертника, відповідальність за який взяло на себе угруповання пакистанського Талібану, загинули 16 пакистанських солдатів.

Бойовики належали до пакистанського Талібану або пов'язаних з ним груп, йдеться у заяві військових, в якій вони звинувачують “свого заклятого ворога Індію в їхній підтримці”.

“Сили безпеки продемонстрували винятковий професіоналізм, пильність та готовність запобігти потенційній катастрофі”, – йдеться у пресрелізі.

Військові повідомили про вилучення великої кількості зброї, боєприпасів та вибухівки.

Ісламабад регулярно звинувачував свого західного сусіда Афганістан у тому, що він дозволяє бойовикам діяти на своїй території, але в останні місяці він також посилив звинувачення проти Індії на сході країни за підтримку цих груп.Обидва сусіди заперечують будь-яку причетність.

Індія та Пакистан, що володіють ядерною зброєю, у травні “обмінялися актами насильства” за десятиліття під час чотириденного конфлікту, внаслідок яких загинуло 70 людей з обох сторін. Їх спровокували обвинувачення Нью-Делі в тому, що Ісламабад підтримував озброєних людей, які 22 квітня вбили 26 осіб, що стало найбільшим нападом на цивільних жителів у спірному регіоні Кашмір за останні роки.