Пакистанські війська ліквідували 30 бойовиків, які намагалися перетнути кордон з Афганістану

Пакистанська армія протягом останніх трьох днів ліквідувала 30 бойовиків, які намагалися перетнути кордон з Афганістану, повідомляє France24.
Вбивства сталися в прикордонному районі Північний Вазіристан. Там минулого тижня унаслідок нападу смертника, відповідальність за який взяло на себе угруповання пакистанського Талібану, загинули 16 пакистанських солдатів.
Бойовики належали до пакистанського Талібану або пов'язаних з ним груп, йдеться у заяві військових, в якій вони звинувачують “свого заклятого ворога Індію в їхній підтримці”.
“Сили безпеки продемонстрували винятковий професіоналізм, пильність та готовність запобігти потенційній катастрофі”, – йдеться у пресрелізі.
Військові повідомили про вилучення великої кількості зброї, боєприпасів та вибухівки.
Ісламабад регулярно звинувачував свого західного сусіда Афганістан у тому, що він дозволяє бойовикам діяти на своїй території, але в останні місяці він також посилив звинувачення проти Індії на сході країни за підтримку цих груп.Обидва сусіди заперечують будь-яку причетність.
Індія та Пакистан, що володіють ядерною зброєю, у травні “обмінялися актами насильства” за десятиліття під час чотириденного конфлікту, внаслідок яких загинуло 70 людей з обох сторін. Їх спровокували обвинувачення Нью-Делі в тому, що Ісламабад підтримував озброєних людей, які 22 квітня вбили 26 осіб, що стало найбільшим нападом на цивільних жителів у спірному регіоні Кашмір за останні роки.