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Пакистанські війська ліквідували 30 бойовиків, які намагалися перетнути кордон з Афганістану

Минулого тижня унаслідок нападу смертника, відповідальність за який взяло на себе угруповання пакистанського Талібану, загинули 16 пакистанських солдатів.

Пакистанські війська ліквідували 30 бойовиків, які намагалися перетнути кордон з Афганістану
Пакистанський військовий
Фото: EPA/UPG

Пакистанська армія протягом останніх трьох днів ліквідувала 30 бойовиків, які намагалися перетнути кордон з Афганістану, повідомляє France24.

Вбивства сталися в прикордонному районі Північний Вазіристан. Там минулого тижня унаслідок нападу смертника, відповідальність за який взяло на себе угруповання пакистанського Талібану, загинули 16 пакистанських солдатів.

Бойовики належали до пакистанського Талібану або пов'язаних з ним груп, йдеться у заяві військових, в якій вони звинувачують “свого заклятого ворога Індію в їхній підтримці”.

“Сили безпеки продемонстрували винятковий професіоналізм, пильність та готовність запобігти потенційній катастрофі”, – йдеться у пресрелізі.

Військові повідомили про вилучення великої кількості зброї, боєприпасів та вибухівки.

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Ісламабад регулярно звинувачував свого західного сусіда Афганістан у тому, що він дозволяє бойовикам діяти на своїй території, але в останні місяці він також посилив звинувачення проти Індії на сході країни за підтримку цих груп.Обидва сусіди заперечують будь-яку причетність.

Індія та Пакистан, що володіють ядерною зброєю, у травні “обмінялися актами насильства” за десятиліття під час чотириденного конфлікту, внаслідок яких загинуло 70 людей з обох сторін. Їх спровокували обвинувачення Нью-Делі в тому, що Ісламабад підтримував озброєних людей, які 22 квітня вбили 26 осіб, що стало найбільшим нападом на цивільних жителів у спірному регіоні Кашмір за останні роки.
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