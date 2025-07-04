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У Туреччині внаслідок лісових пожеж загинули двоє людей, у Греції евакували тисячі

За останній тиждень Анкара боролася із сотнями лісових пожеж, спричинених сильними вітрами, екстремальною спекою та низькою вологістю.

У Туреччині внаслідок лісових пожеж загинули двоє людей, у Греції евакували тисячі

У Греції лісові пожеж змусили тисячі людей покинути курорти на південному острові Крит, у Туреччині жертвами стихії стали дві людини, пишуть Euronews та Reuters.

За словами влади та представників готельної асоціації, з району Ієрапетри вздовж південного узбережжя Криту було евакуйовано понад 5000 туристів, працівників готелів та мешканців.

Невелика кількість людей втекла в море, їх врятували місцеві рибалки та дайвери.

Мер Ієрапетри Маноліс Франгуліс сказав, що пожежники працюють над запобіганням займанням до настання темряви.Кілька будинків та підприємств було пошкоджено. Волонтери знайшли мертвих сільськогосподарських тварин, деяких з яких згоріли живцем, коли вони були прив'язані ланцюгами в сараях.

Влада також наказала провести запобіжну евакуацію через лісову пожежу поблизу порту Рафіна, приблизно за 30 кілометрів на схід від Афін.

Тим часом на заході Туреччини пожежники виявили тіло 81-річного чоловіка після гасіння пожежі поблизу села. За словами офіційних осіб, чоловік помер від вдихання диму поблизу міста Одеміш. Ще одною жертвою став оператор екскаватора Ібрагім Демір, який загинув під час боротьби з вогнем. 37 інших жителів населеного пункту евакуювали сили безпеки та аварійно-рятувальні служби.

Лісова пожежа спалахнула поблизу міста Рафіна, на схід від Афін
Фото: EPA/UPG
Лісова пожежа спалахнула поблизу міста Рафіна, на схід від Афін

Зі займаннями недалеко від прибережного міста Егейського моря Чешме, популярного місця відпочинку, боряться сотні пожежників за підтримки літаків і гелікоптерів. Ця пожежа, що почалася в середу, призвела до евакуації трьох районів та перекриття доріг.

За останній тиждень Туреччина боролася із сотнями лісових пожеж, спричинених сильними вітрами, екстремальною спекою та низькою вологістю.

Наразі пожежі здебільшого перебувають під контролем, але пошкодили чи знищили близько 200 будинків.
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