Росія стала першою державою, яка визнала уряд Талібану в Афганістані

Росія стала першою країною, яка офіційно визнала уряд Талібану в Афганістані.
Як пише ВВС, міністр закордонних справ Афганістану Амір Хан Муттакі у Кабулі зустрівся з послом Росії Дмитром Жирновим. Саме Жирнов офіційно повідомив про рішення свого уряду.
Муттакі сказав, що це "нова фаза позитивних відносин", і що це визнання стане "прикладом" для інших країн.
У РФ кажуть, що це є потенціалом для "комерційної та економічної" співпраці в "енергетиці, транспорті, сільському господарстві та інфраструктурі", і що вона допомагатиме Кабулу "боротися із загрозами тероризму та наркоторгівлі".
Хоча Китай, Об'єднані Арабські Емірати, Узбекистан та Пакистан призначили послів у Кабулі, Росія зараз єдина країна, яка визнала уряд Талібану з моменту їхнього повернення до влади майже чотири роки тому.
- Таліби прагнули міжнародного визнання з моменту повернення до влади в серпні 2021 року, незважаючи на повідомлення про зростання порушень прав людини.
- Росія була однією з небагатьох країн, які не закрили своє посольство в Афганістані у 2021 році. Ця країна також була першою, яка підписала міжнародну економічну угоду з Талібаном у 2022 році, де вони погодилися постачати нафту, газ і пшеницю до Афганістану.
- У квітні цього року рух "Талібан" виключили зі списку терористичних організацій Росії з метою встановлення "повноцінного партнерства" з Кабулом.
- Президент Росії Путін також назвав Талібан "союзником" у боротьбі з тероризмом у липні минулого року.
- Західні уряди та гуманітарні організації засуджують уряд Талібану, зокрема за впровадження шаріату, який накладає суворі обмеження на жінок та дівчат.
- Протягом останніх чотирьох років жінкам було заборонено здобувати середню та вищу освіту, вони не можуть виходити з дому без супроводу чоловіка та підлягають суворому дрес-коду.
- У лютому цього року таліби провели рейд на приміщення єдиної в Афганістані жіночої радіостанції та призупинили її роботу.
- Організація Об'єднаних Націй заявила, що ці правила рівносильні "гендерному апартеїду", а також повідомила про публічні побиття та жорстокі напади на колишніх урядовців.
- У 2021 році Рада Безпеки ООН запровадила суворі санкції проти Афганістану, зокрема заморожування активів на суму близько 9 мільярдів доларів.