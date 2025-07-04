Росія стала першою державою, яка визнала уряд Талібану в Афганістані

У РФ вважають, що це стане прикладом для інших країн.

Росія стала першою країною, яка офіційно визнала уряд Талібану в Афганістані.

Як пише ВВС, міністр закордонних справ Афганістану Амір Хан Муттакі у Кабулі зустрівся з послом Росії Дмитром Жирновим. Саме Жирнов офіційно повідомив про рішення свого уряду.

Муттакі сказав, що це "нова фаза позитивних відносин", і що це визнання стане "прикладом" для інших країн.

У РФ кажуть, що це є потенціалом для "комерційної та економічної" співпраці в "енергетиці, транспорті, сільському господарстві та інфраструктурі", і що вона допомагатиме Кабулу "боротися із загрозами тероризму та наркоторгівлі".

Хоча Китай, Об'єднані Арабські Емірати, Узбекистан та Пакистан призначили послів у Кабулі, Росія зараз єдина країна, яка визнала уряд Талібану з моменту їхнього повернення до влади майже чотири роки тому.