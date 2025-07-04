Президент Естонії вдруге саботував підписання закону проти Московського патріархату

Закон, який змушує Естонську православну церкву остаточно ліквідувати зв'язок з Московським патріархатом, вже вдруге зустрів супротив президента країни Алара Каріса.

Як пише "Укрінформ", глава держави відмовився підписувати нову версію документа, яку парламент погодив 18 червня - хоча в ній були враховані його правки та зауваження. Каріс посилається на те, що законопроєкт нібито суперечить трьом статтям конституції та непропорційно обмежує свободу віросповідання.

Естонська православна церква оновила свій статут, сподіваючись переконати чиновників, що не є залежною від гундяєвської РПЦ, яка підтримує війну в Україні. Проте у міністерстві внутрішніх справ країни вважають, що клірики не ліквідували вплив Москви, а лише зменшили його. Щоб це виправити, було створено проєкт закону "Про церкви та парафії".