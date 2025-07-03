Палата представників Конгресу США схвалила “великий і прекрасний” законопроєкт Трампа про податки

Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт про податки, розроблений за ініціативою Дональда Трампа, який президент США називає “великим і прекрасним”.

Про це повідомляє CNN.

За законопроєкт віддали свої голоси мінімально необхідні 218 конгресменів, проти виступили два республіканці та всі конгресмени від Демократичної партії.

Після схвалення обома палатами Конгресу законопроєкт направлено на підпис президенту.

Як зазначила речниця Білого дому Керолайн Лівітт, очікується, що Дональд Трамп підпише законопроект про внутрішню політику у День Незалежності США, о 17:00 4 липня.