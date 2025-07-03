Палата представників Конгресу США схвалила “великий і прекрасний” законопроєкт Трампа про податки

Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт про податки, розроблений за ініціативою Дональда Трампа, який президент США називає “великим і прекрасним”.
Про це повідомляє CNN.
За законопроєкт віддали свої голоси мінімально необхідні 218 конгресменів, проти виступили два республіканці та всі конгресмени від Демократичної партії.
Після схвалення обома палатами Конгресу законопроєкт направлено на підпис президенту.
Як зазначила речниця Білого дому Керолайн Лівітт, очікується, що Дональд Трамп підпише законопроект про внутрішню політику у День Незалежності США, о 17:00 4 липня.
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Сенат схвалив законопроєкт на початку цього тижня. Занепокоєння щодо законопроєкту висловили кілька консервативних та центристських законодавців-республіканців. Дехто незадоволений тим, що законопроєкт, який реалізує значну частину внутрішнього порядку денного Трампа, “не йде достатньо далеко, щоб стримати борг США або скоротити субсидії на чисту енергію”. Інші стурбовані скороченням програм охорони здоров'я.
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Законопроєкт поширює значні податкові пільги з часів першої адміністрації Трампа, частково оплачені різким скороченням Medicaid ‒ системи державного медичного страхування для американців з низьким рівнем доходу та з інвалідністю, та інших програм соціального забезпечення.
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Законопроєкт також передбачає скасування податкових пільг часів Джо Байдена на чисту енергію, одночасно збільшуючи інвестиції у військові та прикордонні сфери.