Страйки авіадиспетчерів Франції спричинили затримки рейсів у всій Європі

У четвер розпочався дводенний страйк авіадиспетчерів у Франції, вплинувши на рейси у всій Європі та спричинивши значні затримки для пасажирів на тлі літнього сезону відпусток.

Про це пише Financial Times.

Французькі авіадиспетчери закликали Генеральне управління цивільної авіації Франції (DGAC), орган, відповідальний за безпеку аеропортів та повітряний простір, збільшити штат та покращити умови праці.

У відповідь на ці страйк DGAC попросив авіакомпанії скасувати чверть рейсів у паризьких аеропортах у четвер та 40% у п'ятницю. Також будуть значні збої в аеропортах на півдні Франції, зокрема у Ніцці, Ліоні, Марселі та Монпельє.

За словами авіакомпаній, страйк вплине на рейси, що проходять через французький повітряний простір.

Ryanair, найбільша авіакомпанія Європи, заявила у четвер, що скасувала 170 рейсів, на борту яких мало були 30 тисяч пасажирів. Компанія закликала Європейську Комісію втрутитися, щоб запобігти майбутнім збоям, і реформувати законодавство про управління повітряним рухом. Зазначається, що ЄС має забезпечити повне укомплектування персоналом першої хвилі щоденних вильотів та захистити рейси, що проходять через французький повітряний простір, під час національних страйків диспетчерів.

Виконавчий директор авіакомпанії Майкл О'Лірі заявив, що скасування та затримки рейсів над французьким повітряним простором на шляху до пункту призначення через страйк є “неприйнятними”.

EasyJet заявила, що “вкрай незадоволена” страйком, посилаючись на дані авіаційного органу Eurocontrol, який стверджує, що Франція вже має найбільшу кількість затримок серед усіх країн Європи.

Одна з двох профспілок, що очолюють страйки, USAC-CGT, заявила, що DGAC повинна “змінити курс”, звинувативши у страйках “хронічну нестачу персоналу, авторитарне управління, загрозу подальшого аутсорсингу та погіршення суспільного обслуговування”.

Міністр транспорту Франції Філіп Табаро назвав вимоги профспілки “неприйнятними”, заявивши, що уряд не поступиться їм. Він вказав на перегляд зарплат у 2024 році, додавши, що збитки частково державної авіакомпанії AirFrance можуть сягнути мільйонів євро.