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Швеція надасть Україні військову допомогу на близько $150 млн

У пакет входять стволи для самохідних артустановок Archer, засоби далекобійного удару та підводні засоби.

Швеція надасть Україні військову допомогу на близько $150 млн
Пол Йонсон
Фото: European Defence Agency

Уряд Швеції схвалив виділення 1,5 мільярда шведських крон (понад 150 млн доларів- ред.) на військову підтримку України. 

Як повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон у соцмережі Х, пакет підтримки  включає понад 10 нових стволів для самохідних артилерійських установок Archer, засоби далекобійного удару та підводні засоби, додаткову логістичну підтримку. 

За словами міністра, система Archer виявилася дуже ефективною в Україні.

Також придбають вантажівки Volvo та Scania та нову контейнерну систему для швидшого та безпечнішого розвантаження оборонної техніки. 

  • Нещодавно стало відомо, що шведське агентство з міжнародного розвитку Sida надає новий пакет допомоги Україні для зміцнення кіберзахисту. Розмір пакета становить понад 590 млн гривень. 
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