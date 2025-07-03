Швеція надасть Україні військову допомогу на близько $150 млн

У пакет входять стволи для самохідних артустановок Archer, засоби далекобійного удару та підводні засоби.

Уряд Швеції схвалив виділення 1,5 мільярда шведських крон (понад 150 млн доларів- ред.) на військову підтримку України.

Як повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон у соцмережі Х, пакет підтримки включає понад 10 нових стволів для самохідних артилерійських установок Archer, засоби далекобійного удару та підводні засоби, додаткову логістичну підтримку.

За словами міністра, система Archer виявилася дуже ефективною в Україні.

Також придбають вантажівки Volvo та Scania та нову контейнерну систему для швидшого та безпечнішого розвантаження оборонної техніки.

The government has made the decision to allocate 1.5 billion SEK from support package 18 & 19 towards new military abilities for Ukraine. It consist of over 10 new Archer artillery barrels, long range strike and underwater capabilities, aswell as more logistical support. (1/2) pic.twitter.com/25UETxGUqD — Pål Jonson (@PlJonson) July 3, 2025