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Десять найвищих посадовців Європарламенту отримають значне підвищення зарплат

Зарплати посадовців, включно з Генеральним секретарем Алессандро Кьоккетті, зростуть з мінімальної базової зарплати 20 536,29 євро на місяць до 23 235,49 євро до сплати податків.

Десять найвищих посадовців Європарламенту отримають значне підвищення зарплат
Будівля Європарламенту у Страсбурзі

Десять найвищих посадовців Європейського парламенту отримають значне підвищення зарплат, пише Politico.

Згідно з положеннями про персонал, зарплати посадовців, включно з Генеральним секретарем Алессандро Кьоккетті, зростуть з мінімальної базової зарплати 20 536,29 євро на місяць до 23 235,49 євро до сплати податків.

Це підвищення може призвести до того, що вони отримуватимуть близько 278 825,88 євро щорічно, що не підлягає національному податку на прибуток Бельгії, а скоріше оподатковується внутрішньою системою податку на прибуток ЄС, яка коливається від 8 до 45%, а також внески та пенсії. 

Окрім зарплат, посадовці також можуть отримувати допомогу на житло та інші пільги.

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Мартін Ширдеван, співголова політичної групи “Ліві”, виступив проти підвищення зарплати, заявивши “Поки люди по всьому ЄС страждають від наслідків погоди, а літні люди борються за виживання, Парламент, здається, служить сам собі”.

Підвищення зарплати може коштувати відділу кадрів Європейського парламенту до 324 000 євро на рік.

Підвищення відбулося після низки травневих підвищень. На запитання POLITICO речник Парламенту заявив, що всі одержувачі підвищення зарплати мають щонайменше три роки стажу в попередніх категоріях оплати праці, тоді як мінімальна вимога для підвищення становить два роки.

Згідно з протоколом травневого засідання віцепрезидентів Парламенту, з 1 червня зарплату підвщили сімом з 16 генеральних директорів, які очолюють департаменти адміністрації, разом із Кьоккетті.

Серед генеральних директорів, яким підвищили зарплату, є: Крістіан Мангольд, відповідальний за комунікації; Еллен Робсон, відповідальна за людські ресурси; Хуан Карлос Хіменес Марін, відповідальний за матеріально-технічні питання; Лоренцо Маннеллі, відповідальний за ІТ та кібербезпеку; Гай Молс, відповідальний за безпеку; Моніка Штрассер, відповідальна за бюджетну політику; та Міхаель Шпайзер, відповідальний за економічну та промислову політику.

З 1 листопада 2025 року Андерс Расмуссен, заступник генерального секретаря, відповідальний за координацію законодавства та дослідницькі служби, отримає вищу зарплату, так само як і Санналіна Лепола-Хоніг, генеральний директор, відповідальна за парламентські партнерства.
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