Голова дипломатії ЄС закликала Китай припинити підтримку Росії

Висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ Кая Каллас зустрілася з головою МЗС Китаю Ван Ї у форматі традиційного "стратегічного діалогу", який відбувся у Брюсселі.

Як зазначив офіс головної європейської дипломатки, Каллас наголосила на загрозі для європейської безпеки, яку становить підтримка китайськими компаніями російської незаконної війни проти України. Віцепрезидентка Єврокомісії закликала Ван Ї негайно припинити матеріальне забезпечення військово-промисового комплексу Росії.

Каллас також наголосила на потребі підтримки офіційним Пекіном припинення вогню без попередніх умов та встановлення справедливого тривалого миру в Україні, який ґрунтується на повазі до статуту ООН.