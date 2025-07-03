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Голова дипломатії ЄС закликала Китай припинити підтримку Росії

Піднебесна має підтримати припинення вогню та справедливий мир.

Голова дипломатії ЄС закликала Китай припинити підтримку Росії
Ван Ї та Кая Каллас
Фото: EPA/UPG

Висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ Кая Каллас зустрілася з головою МЗС Китаю Ван Ї у форматі традиційного "стратегічного діалогу", який відбувся у Брюсселі.

Як зазначив офіс головної європейської дипломатки, Каллас наголосила на загрозі для європейської безпеки, яку становить підтримка китайськими компаніями російської незаконної війни проти України. Віцепрезидентка Єврокомісії закликала Ван Ї негайно припинити матеріальне забезпечення військово-промисового комплексу Росії.

Каллас також наголосила на потребі підтримки офіційним Пекіном припинення вогню без попередніх умов та встановлення справедливого тривалого миру в Україні, який ґрунтується на повазі до статуту ООН.
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