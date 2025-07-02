Делегація послів ОБСЄ зустрілася з міністром закордонних справ України

У Міністерстві закордонних справ відбулася зустріч глави МЗС Андрія Сибіги і делегації послів ОБСЄ.

За словами міністра, говорили про посилення тиску на Росію і дипломатичні зусилля задля повернення викрадених українських дітей.

«Нас об'єднує стратегічна мета — відновлення безпеки в Європі, що неможливе без справедливого та тривалого миру для України. Для досягнення цієї мети я закликав збільшити ціну війни для агресора та посилити Україну. Україна розраховує на потужний 18-й пакет санкцій ЄС, зокрема проти енергетичного та банківського секторів Росії», - наголосив Сибіга.

Міністр додав, що потрібна рішуча позиція ОБСЄ для «захисту принципів організації та подальшої ізоляції Росії».