Російські окупанти атакували дроном місто Суми: є влучання

Російські окупанти атакували дроном Сумську громаду. Зафіксовано влучання у Ковпаківському районі обласного центру.
Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
"Близько 18:00 ворожий БпЛА атакував Сумську громаду Є влучання у Ковпаківському районі обласного центру. Попередньо, обійшлося без постраждалих", — каже Григоров.
Вибуховою хвилею пошкоджено вікна маршрутки, яка в момент атаки проїжджала повз. Водій оперативно відʼїхав на безпечну відстань і висадив пасажирів – ніхто з них не постраждав.
Також пошкоджено вікна в кількох приватних автомобілях та у житловому будинку.
Триває обстеження території. На місці працюють усі необхідні служби.
- Минулого місяця росіяни вбили 12 мирних мешканців Сумської області, з них двоє дітей, та поранили 78 людей, з них 10 дітей.