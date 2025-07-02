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Російські окупанти атакували дроном місто Суми: є влучання

Пошкоджено вікна в кількох приватних автомобілях та у житловому будинку.

Російські окупанти атакували дроном місто Суми: є влучання
Фото: Олег Григоров

Російські окупанти атакували дроном Сумську громаду. Зафіксовано влучання у Ковпаківському районі обласного центру.

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Близько 18:00 ворожий БпЛА атакував Сумську громаду Є влучання у Ковпаківському районі обласного центру. Попередньо, обійшлося без постраждалих", — каже Григоров.

Вибуховою хвилею пошкоджено вікна маршрутки, яка в момент атаки проїжджала повз. Водій оперативно відʼїхав на безпечну відстань і висадив пасажирів – ніхто з них не постраждав.

Також пошкоджено вікна в кількох приватних автомобілях та у житловому будинку.

Триває обстеження території. На місці працюють усі необхідні служби.
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