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Лубінець: під час обміну у форматі "1000 на 1000" Україна передала РФ евакуйованих із Курщини

Україні вдалося повернути 5757 полонених, 294 цивільних заручника і 1378 дітей з неволі РФ.

Лубінець: під час обміну у форматі "1000 на 1000" Україна передала РФ евакуйованих із Курщини
Дмитро Лубінець, Уповноважений Верховної Ради з прав людини
Фото: Олександр Ратушняк

У рамках обміну “1000 на 1000”, який провели протягом 23—25 травня, Україна повернула до РФ громадян, яких евакуювали з території Курської області.

Про це розповів Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець, пише Суспільне.

“У рамках обміну “1000 на 1000”, коли ми повернули цивільних, ми повернули Росії громадян, які були евакуйовані з території Курської області”, — сказав Лубінець.

Омбудсман додає, що загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну відбулося 65 обмінів.

"У нас повернуто 5757 полонених, 294 цивільних заручника, 1378 дітей повернено", — сказав омбудсман.

Лубінець підкреслив, що наразі відсутні дієві міжнародні механізми тиску на Росію щодо звільнення цивільних заручників. Водночас він висловив надію, що незабаром знайдеться держава, яка зможе стати посередником у цьому процесі.

За словами Лубінця, з початку повномасштабного вторгнення було отримано понад 71 тисячу звернень від родин полонених та безвісти зниклих.

  • З початку повномасштабного вторгненя, завдяки фонду Bring Kids Back UA Україні вдалося повернути 1378 дітей, депортованих росіянами. Водночас на тимчасово окупованих територіях під загрозою депортації залишаються до 1,5 млн дітей.
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