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Уряд звільнив мовного омбудсмана Тараса Креміня

Креміня звільнено з 8 липня у зв’язку з закінченням строку призначення на посаду.

Уряд звільнив мовного омбудсмана Тараса Креміня
Тарас Кремінь
Фото: Сергій Нужненко

Уряд звільнив мовного омбудсмана Тараса Креміня.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

“Кабінетом Міністрів України звільнено Кременя Тараса Дмитровича з посади Уповноваженого із захисту державної мови з 08.07.2025 у зв’язку з закінченням строку призначення на посаду”, – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, що раніше на посаду мовного омбудсмена подали кандидатуру актора Олександра Завальського. Слід зауважити, що нещодавно діячі культури у відкритому зверненні просили внести кандидатуру діючого мовного омбудсмена Тараса Кременя. На це міністерка юстиції Ольга Стефанішина зазначила, що їхнє звернення було уже після того, як кандидатура Завальського була внесена.
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