Уряд звільнив мовного омбудсмана Тараса Креміня.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
“Кабінетом Міністрів України звільнено Кременя Тараса Дмитровича з посади Уповноваженого із захисту державної мови з 08.07.2025 у зв’язку з закінченням строку призначення на посаду”, – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що раніше на посаду мовного омбудсмена подали кандидатуру актора Олександра Завальського. Слід зауважити, що нещодавно діячі культури у відкритому зверненні просили внести кандидатуру діючого мовного омбудсмена Тараса Кременя. На це міністерка юстиції Ольга Стефанішина зазначила, що їхнє звернення було уже після того, як кандидатура Завальського була внесена.