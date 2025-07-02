Креміня звільнено з 8 липня у зв’язку з закінченням строку призначення на посаду.

Уряд звільнив мовного омбудсмана Тараса Креміня.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

“Кабінетом Міністрів України звільнено Кременя Тараса Дмитровича з посади Уповноваженого із захисту державної мови з 08.07.2025 у зв’язку з закінченням строку призначення на посаду”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше на посаду мовного омбудсмена подали кандидатуру актора Олександра Завальського. Слід зауважити, що нещодавно діячі культури у відкритому зверненні просили внести кандидатуру діючого мовного омбудсмена Тараса Кременя. На це міністерка юстиції Ольга Стефанішина зазначила, що їхнє звернення було уже після того, як кандидатура Завальського була внесена.