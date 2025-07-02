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YouTube заблокував на території України канали підсанкційних осіб – Ігоря Мосійчука та Артема Дмитрука

Особи регулярно транслюють меседжі, співзвучні з пропагандою РФ.

YouTube заблокував на території України канали підсанкційних осіб – Ігоря Мосійчука та Артема Дмитрука
Ігор Мосійчук
Фото: скрін

YouTube заблокував на території України ще два канали, які поширювали співзвучну російській пропаганді інформацію. Вони були пов’язані з особами, проти яких запроваджені санкції, передає Центр протидії дезінформації при РНБО. 

Заблоковано новий канал колишнього народного депутата Ігоря Мосійчука, який регулярно транслював меседжі, співзвучні з пропагандою РФ.

Також заблоковано канал Артема Дмитрука, який підозрюється в незаконному перетині державного кордону, є фігурантом кримінального провадження та оголошений у міжнародний розшук.

Проти обох осіб запроваджено санкції РНБО, введені в дію указами президента України від 25 травня та 22 червня 2025 року.
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