YouTube заблокував в Україні ще чотири проросійські канали

Їх вели Ігор Мосійчук і Ростислав Шапошніков.

YouTube обмежив доступ на території України до чотирьох каналів, які поширювали наративи, співзвучні з російською пропагандою.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО.

Зокрема, заблокували канал «Ігор Мосійчук» — колишнього народного депутата, який регулярно транслював меседжі, співзвучні з пропагандою РФ. Крім того, недоступні три канали, пов’язані з блогером Ростиславом Шапошніковим: «Shaposhnikov UA», «shaposhnikov news» та «Ростислав Шапошніков». За інформацією ЦПД, він поширював фейки, вигідні Російській Федерації.