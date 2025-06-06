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YouTube заблокував в Україні ще чотири проросійські канали

Їх вели Ігор Мосійчук і Ростислав Шапошніков.

YouTube заблокував в Україні ще чотири проросійські канали
Ігор Мосійчук
Фото: Facebook/Ігор Мосійчук

YouTube обмежив доступ на території України до чотирьох каналів, які поширювали наративи, співзвучні з російською пропагандою. 

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО.

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Зокрема, заблокували канал «Ігор Мосійчук» — колишнього народного депутата, який регулярно транслював меседжі, співзвучні з пропагандою РФ. Крім того, недоступні три канали, пов’язані з блогером Ростиславом Шапошніковим: «Shaposhnikov UA», «shaposhnikov news» та «Ростислав Шапошніков». За інформацією ЦПД, він поширював фейки, вигідні Російській Федерації.

  • Санкції проти обох осіб запровадила Рада національної безпеки і оборони. Президент Зеленський ввів їх у дію 25 травня цього року.
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