Розвідка Естонії: Україна знищила російські бомбардувальники, якими РФ планувала атакувати

На супутникових знімках помітно ймовірне знищення одного з останніх російських робочих літаків ДРЛВ А-50.

Очільник Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг повідомив, що російські Ту-95, які були уражені під час операції СБУ "Павутина", мали завдати ракетного удару по Україні.

Про це повідомляє ERR.

Як зазнчив Ківісельг, усі пошкоджені російські бомбардувальники активно застосовувались в ракетних атаках на Україну.

"Пошкоджені літаки готувалися до виконання бойових завдань. Таким чином, удару було завдано по стратегічній авіації Росії в момент її найвищої бойової готовності", – заявив Ківісельг.

За його словами, відновлення потребуватиме від Росії значних додаткових ресурсів. "Перш за все, це означає посилення внутрішніх заходів безпеки і заходів із захисту військ", – зазначив глава розвідки.

За словами Ківісельга, особливо важливо, що Україна провела серію одночасних спецоперацій у найвіддаленіших регіонах Росії, що стало потужним сигналом для Кремля про потенціал, який може бути використаний для примусу Росії до реальних мирних переговорів.

У такій ситуації будь-які відповідні дії Росії виглядають слабкими і непереконливими, лише підкреслюючи її нездатність ефективно реагувати, сказав він.

У цьому контексті він нагадав, що Росія завдала удару у відповідь, використавши для атаки 407 ударних безпілотників і 44 ракети. За його словами, наразі Росія на більше не здатна.