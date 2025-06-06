Розвідка Естонії: Україна знищила російські бомбардувальники, якими РФ планувала атакувати

Очільник Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг повідомив, що російські Ту-95, які були уражені під час операції СБУ "Павутина", мали завдати ракетного удару по Україні.
Про це повідомляє ERR.
Як зазнчив Ківісельг, усі пошкоджені російські бомбардувальники активно застосовувались в ракетних атаках на Україну.
"Пошкоджені літаки готувалися до виконання бойових завдань. Таким чином, удару було завдано по стратегічній авіації Росії в момент її найвищої бойової готовності", – заявив Ківісельг.
За його словами, відновлення потребуватиме від Росії значних додаткових ресурсів. "Перш за все, це означає посилення внутрішніх заходів безпеки і заходів із захисту військ", – зазначив глава розвідки.
За словами Ківісельга, особливо важливо, що Україна провела серію одночасних спецоперацій у найвіддаленіших регіонах Росії, що стало потужним сигналом для Кремля про потенціал, який може бути використаний для примусу Росії до реальних мирних переговорів.
У такій ситуації будь-які відповідні дії Росії виглядають слабкими і непереконливими, лише підкреслюючи її нездатність ефективно реагувати, сказав він.
У цьому контексті він нагадав, що Росія завдала удару у відповідь, використавши для атаки 407 ударних безпілотників і 44 ракети. За його словами, наразі Росія на більше не здатна.
- Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження 41 військового літака росіян під час спецоперації Служби безпеки України 1 червня.
- Детальніше про спецоперацію читайте у матеріалі LB.ua "Малюк і карлсони. Чорний день російської стратегічної авіації".