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ДБР повідомило про підозру трьом міністрам оборони часів Януковича

Усім трьом ексміністрам ДБР повідомили про підозру у державній зраді.

ДБР повідомило про підозру трьом міністрам оборони часів Януковича
Фото: З відкритих джерел

ДБР повідомило про підозру трьом міністрам оборони часів  Віктора Януковича, через дії яких Україна втратила сотні одиниць важливого озброєння. 

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Правоохоронці ДБР зібрали докази щодо протиправних дій міністрів оборони часів Януковича, які призвели до зниження боєготовності та боєздатності Збройних Сил України, а також до суттєвого послаблення обороноздатності держави.

За даними бюро розслідувань, міністри оборони під час держслужби на своїх посадах вживали заходів щодо відчуження військової техніки та озброєння Збройних Сил України. Таким чином вони сприяли послабленню обороноздатності держави та фактично надали допомогу іноземній державі у проведенні підривної діяльності проти України.

За розпорядженнями вказаних посадовців було безпідставно продано боєздатне озброєння та військова техніка, зокрема:

  • сотні одиниць танків, бронетехніки та артилерійських систем;
  • десятки одиниць зенітно-ракетних комплексів;
  • сотні одиниць гусеничної та колісної техніки;
  • десятки бойових літаків та вертольотів;
  • тисячі ракет;
  • мільйон одиниць стрілецької зброї та боєприпасів різних калібрів.

Усім трьом ексміністрам ДБР повідомили про підозру у державній зраді за статтею 111 кримінального кодексу України.

У разі неявки підозрюваних за викликами, їх подадуть у розшук.

  • У січні співробітники ДБР скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо колишніх міністра внутрішніх справ України та виконуючого обов’язки начальника ГУ МВС в місті Києві часів Віктора Януковича - Віталія Захарченка та Валерія Мазана. 
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