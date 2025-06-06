Сили оборони: ворог масово застосовує мотоциклетну техніку для захоплення малих населених пунктів на Донеччині

Російська армія для захоплення невеликих населених пунктів на Торецькому напрямку масово застосовує мотоцикли.

Про це в ефірі розповів речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець, пише Укрінформ.

"Ворог все активніше починає проводити штурмові дії із застосуванням мотоциклів. Особливо на Торецькому напрямку, де невеликі населені пункти вони намагаються штурмувати саме із застосуванням мототехніки. Так, за минулу добу було дві штурмові дії в напрямку населеного пункту Яблунівка із застосуванням спочатку трьох, а потім п’яти мотоциклів. Половину особового складу і мотоциклів було знищено, а решті, користуючись тим, що це вже було надвечір, вдалося втекти на мотоциклах. Це вже має масовий характер на всій лінії боєзіткнення — і на Сіверському, і на Краматорському напрямках", — каже військовий.

Крім мотоциклетної техніки російські військові застосовують артилерію. Найбільше артилерійська активність спостерігається на Краматорському напрямку.

"Також активніше ворог почав обстрілювати і на Торецькому напрямку. Якщо середньодобова кількість обстрілів тут минулого місяця була десь 80-90, то зараз уже – понад 100. Це відбувається внаслідок того, що ворог почав штурмувати нові населені пункти, а до цього не проводив там наступальні дії – як то, приміром, у напрямку населеного пункту Яблунівка", — каже речник.