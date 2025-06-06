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Екскерівника ГУ ДСНС на Франківщині підозрюють в організації порубки дерев під виглядом навчань з гасіння пожеж

За даними слідства, підозрюваний у серпні 2023 року залучив до незаконної порубки лісу більше ніж 100 осіб особового складу ДСНС. Збитки оцінені у 7,3 млн грн.

Екскерівника ГУ ДСНС на Франківщині підозрюють в організації порубки дерев під виглядом навчань з гасіння пожеж
Фото: прокуратура

Повідомлено про підозру колишньому начальнику Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області. 

Йому інкриміновано перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, а також незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу.

За даними слідства, підозрюваний у серпні 2023 року, перевищуючи свої службові повноваження, із залученням більше ніж 100 осіб особового складу ГУ ДСНС під виглядом навчань особового складу з гасіння пожеж, організував незаконну порубку зелених насаджень. 

Йдеться про земельну ділянку площею 112,1 га за межами населеного пункту с. Нова Гута Ямницької сільської територіальної громади Івано-Франківського району. Вона відноситься до територій та об’єктів природно-заповідного фонду – загально-зоологічного заказника «Чорний ліс».

Своїми діями підозрюваний завдав державі 7,3 млн грн збитків.
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