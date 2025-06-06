Екскерівника ГУ ДСНС на Франківщині підозрюють в організації порубки дерев під виглядом навчань з гасіння пожеж

За даними слідства, підозрюваний у серпні 2023 року залучив до незаконної порубки лісу більше ніж 100 осіб особового складу ДСНС. Збитки оцінені у 7,3 млн грн.

Повідомлено про підозру колишньому начальнику Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області.

Йому інкриміновано перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, а також незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу.

За даними слідства, підозрюваний у серпні 2023 року, перевищуючи свої службові повноваження, із залученням більше ніж 100 осіб особового складу ГУ ДСНС під виглядом навчань особового складу з гасіння пожеж, організував незаконну порубку зелених насаджень.

Йдеться про земельну ділянку площею 112,1 га за межами населеного пункту с. Нова Гута Ямницької сільської територіальної громади Івано-Франківського району. Вона відноситься до територій та об’єктів природно-заповідного фонду – загально-зоологічного заказника «Чорний ліс».

Своїми діями підозрюваний завдав державі 7,3 млн грн збитків.