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Сибіга: вночі Росія «відповіла» на знищені літаки атаками на цивільне населення в Україні

Глава МЗС зауважив, що різниця між Україною та Росією полягає в тому, що Україна завдає ударів по легітимних військових цілях, а Росія атакує житлові райони, цивільне населення та критично важливу інфраструктуру.

Сибіга: вночі Росія «відповіла» на знищені літаки атаками на цивільне населення в Україні
Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що вночі Росія «відповіла» на знищені літаки атаками на цивільне населення в Україні. 

“Київ, Луцьк, Львів, Тернопіль, Чернігів, Кременчук та інші. Уражені багатоповерхові будівлі. Пошкоджена енергетична інфраструктура. По всій країні є вбиті та поранені. Різниця між Україною та Росією полягає в тому, що Україна завдає ударів по легітимних військових цілях, таких як літаки, оснащені для бомбардування наших дітей. Росія атакує житлові райони, цивільне населення та критично важливу інфраструктуру”, – написав Сибіга.

Він зазначив, що ставити Україну та Росію в рівні умови неприйнятно. Росія є агресором, а Україна захищається. Удари України – це самооборона, тоді як удари Росії – це акти агресії та терору.

“Нічний напад Росії на цивільне населення вкотре демонструє, що міжнародний тиск на Москву має бути посилений якомога швидше. Єдиним аргументом Росії є терор. Нашою відповіддю мають бути жорсткі санкції, які можуть збільшити вартість війни для агресора, та нові рішення, що зміцнюють оборону України”, – заявив глава МЗС України.
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