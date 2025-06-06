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Уночі ППО знешкодила 406 російських цілей

РФ атакувала 452 засобами повітряного нападу.

Уночі ППО знешкодила 406 російських цілей
Мобільна група ППО
Фото: Генштаб

У ніч на 6 червня (із 20.00 5 червня) противник атакував Україну 452-ма засобами повітряного нападу. ППО знешкодила 406 із них. 

Як повідомили у Повітряних силах, Росія била: 

  • 407 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Гвардійське у ТОТ Криму;
  • 6 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Курської та Воронезької області, що у  РФ, 
  • 36 крилатими ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС/Ту-160МС із повітряного простору Саратовської області, над Каспійським морем; 
  • 2 крилатими ракетами Іскандер-К із району Джанкой ТОТ Криму;
  • 1 протирадіолокаційна ракета Х-31П із літака тактичної авіації над акваторією Чорного моря.

За попередніми даними, станом на 10.00 протиповітряною обороною знешкоджено 406 засобів повітряного нападу противника по всій території країни:

  • 199 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 169 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
  • 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23, ще дві – не досягли цілей (локаційно втрачені);
  • 30 крилатих ракет Х-101;   
  • 2 крилаті ракети Іскандер-К.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 13 локаціях, падіння збитих (уламки) у 19 локаціях.

Фото: Повітярні сили

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

  • Під час сьогоднішньої атаки у Києві вбито чотирьох людей, 20 поранених. Серед загиблих є рятувальники. 
  • У Хмельницькій області є пошкодження будинку, за попередніми даними, без потерпілих. 
  • У Полтавській області поранені троє людей.
  • У Тернопільській області під ударом була промисловість. У ОВА назвали це наймасовішою атакою на область. Шестеро людей поранені. 
  • У Львівській області є пошкодження в Дрогобицькому районі.
  • У Чернігові через комбіновану атаку РФ поранені люди і ушкоджена інфраструктура.
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