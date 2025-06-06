Математика війни. Аналіз перших шести місяців 2025 року

Порівнюючи 2025 і 2022, ми бачимо, що Сили оборони знищують за добу менше танків, менше ББМ, але майже вдвічі більше гармат і мінометів , в 3,5 раза більше автомобілів.

Фото: скрін відео

У травні тенденція виглядає ще цікавішою: щодобові втрати танків у ворога зменшилися вдвічі, з 7-8 до 4, ББМ — в 1,5 раза, з 15-17 до 10, але гармат і мінометів ворог втрачав більше у 2,5 раза, з 18 до 45, автомобілів — у 4 рази, з 27 до 116.

Про що це може свідчити?

У противника стало менше танків та ББМ на полі бою. Підкреслимо, саме на полі бою. Причин, які це пояснюють, – дві: а) танків і ББМ у росіян стало загалом менше; б) противник притримує танки і ББМ, накопичуючи їх для подальших дій.

У противника не стає менше гармат і мінометів. Тут також є декілька варіантів відповіді:

а) противник продовжує витягувати із запасів залишки арти та трошки підкуповує за кордоном (КНДР, наприклад, продала 120 САУ M1989 «Коксан», котрими противник укомплектував знову сформовану артбригаду. Розвідка Південної Кореї каже про передачу 200 САУ;

б) Сили оборони покращили свої можливості з боротьби з артилерією противника (більш ймовірно. Ті самі знищені «Коксани» вже є на рахунках 103-ї та 109-ї бригад ТрО, 14-го, 412-го полків БПЛА (у співпраці з РСЗВ HIMARS), 413-го батальйону БПЛА).

Автомобілі: всі чули про значне зростання на полі бою кількості мотоциклів, баггі та іншого чотириколісного обладнання під час штурмів. Тобто тактика, котру застосовує противник, передбачає подолання так званої «зони смерті» на максимальній швидкості в максимально розосередженому бойовому порядку, що і пояснює зростання цифр у цьому сегменті збройної боротьби. Хоча чисто з формальної точки зору мотоцикл – майно бронетанкової служби, а не автомобільної. Історично так склалося, коли в часи Другої світової мотоцикли були замовлені для розвідувальних рот танкових бригад.

Фото: kyivpost.com Росіяни на мотоциклі

Цікава тенденція у повітрі. Та сама наша матриця «з початку вторгнення – за поточний рік – за місяць» показує загострення боротьби з БПЛА за добу: 18, 87 та 127 відповідно. ГШ не бере до статистики тактичні БПЛА, зокрема fpv, їх реально складно порахувати, мова лише про оперативно-тактичні та вище літальні апарати. Ворог явно наростив виробництво БПЛА. І наростить ще, удари будуть ще потужнішими.

Не менш цікава картина вимальовується з протиракетною обороною: щодня перехоплювали 3 ракети, 1 ракета, 2 ракети. Ось тут – тривожно: або ворог наростив випуск ракет, або ППО Повітряних сил менше перехоплює.

ГШ повідомляє, що у травні ворог завдав декілька потужних ракетно-авіаційних ударів: 22, 23, 24, 25, 26 та 31 травня.

Всього засобів повітряного нападу (дані Командування Повітряних сил) Ракет БПЛА Всього Збили Всього Збили 22 травня 129 1 0 128 112 23 травня 176 1 0 175 150 24 травня 264 14 6 250 245 25 травня 367 69 45 298 266 26 травня 364 9 9 355 288 31 травня 114 5 3 107 69 Середні показники за один удар 235 16 10 218 188

Загалом впродовж травня система ППО демонструвала високу ефективність на рівні 84 %. Водночас своїх цілей в кожному масованому повітряному ударі досягали 6 ракет та 30 БПЛА. Висновків з цієї ситуації можна зробити декілька:



противник постійно змінює побудову ударів, атакуючи Україну з різних напрямків, висот, змінює кількість засобів повітряного нападу в атакуючих групах та кількість груп, постійно застосовуються хибні цілі;

багато повідомлень про зміну тактики дій ударних БПЛА – маневрування на маршруті до цілі, польоти на малих висотах над автодорогами та ріками, різкий набір висоти біля цілі і подальша її атака з пікірування, що фактично імітує удар балістичною ракетою, що ускладнює перехоплення;

певне виснаження системи ППО Сил оборони (так, наш протиповітряний щит також зазнає втрат), брак вогневих засобів, здатних ефективно боротися з БПЛА.

Подивімося, що в Росії з резервами, адже тезу про накопичення танків і ББМ якось треба продіагностувати.

Фото: змі окупантів

У відкритих джерелах наявна інформація про «200 тисяч резервів ЗС РФ». Путін 16 січня 2025 року видав указ, котрим регламентував збори з військовозобов’язаними впродовж року. Два пункти є закритими, тобто явно залишили простір для маневру на випадок переговорів. Зрозуміло, будь-які збори легко перетворюються в зосередження військ. Ми добре пам’ятаємо «навчання» в РФ та Білорусі в другій половині 2021 року.

Загалом відкритих даних по резервах майже не має. З розмитого і туманного можна припустити, що ворог має досить обмежені стратегічні резерви, а формування нових триває повільно через нестачу персоналу та суттєві складнощі з забезпеченням бойовою технікою. Навіть якщо в Росії оголосять мобілізацію, то знадобиться 90-120 діб сформувати щось хоча б віддалено придатне для війни.

Місцями, куди частіше варто навідуватися ударним засобам Сил оборони, є Муліно (Нижегородська область), Воронезька область, Ростовська область (Таганрог, Каменськ-Шахтинський), Крим (резерви УВ «Днепр»), Казань, Челябінськ, Єкатеринбург (формування нових частин і з’єднань на полігонах Центрального ВО), Білгородська та Курська області (угруповання прикриття державного кордону, котре то прикриває держкордон, то стає групою військ «Курск», то «зачищає» Курську область, то створює «буферну зону» в Сумській).

Щодо цифр, точність і достовірність котрих залишається під питанням, то джерела згадують про наявність у противника від 3 до 5 тисяч військових у повітряно-десантних військах (переважно в ППД військових частин ПДВ), 2–4 тисяч морських піхотинців (швидше піхотинців, ніж морських, у складі зведених батальйонів у Криму, Таганрогу, Новоросійську), 10–15 тисяч піхотинців (до 4–6 бригад, які можуть формувати в Муліні, Коврові, Єлані), ще 10–15 тисяч, котрі проходять бойове злагодження та, швидше за все, стануть штурмовими підрозділами на кшталт загонів «Шторм-Z»), ще 20–25 тисяч, з котрих почали формувати дивізії-бригади стратегічного резерву, від 3 до 5 тисяч противник накопичив в ППО, РЕБ, авіації. Від 3 до 5 тисяч накопичили Росгвардія, СОБР і всілякі ОМОНи.

Фото: EPA/UPG Російські військові на бронетранспортері рухаються в напрямку материкової України біля Армянська, Крим, 25 лютого 2022 року.

Є також певні особливості застосування резервів, які дозволяють зробити певний висновок:



росіяни вимушені негайно використовувати наявні резерви, або щоб наростити зусилля на напрямках, де намітився успіх, або щоб залатати чергову дірку в обороні, де ЗСУ вчергове пропонують щось неочікуване;

самі резерви складно відрізнити від частин, які відвели для відновлення боєздатності.

Це може означати, що противник до кінця року намагатиметься досягти обмежених цілей.