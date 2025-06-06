Про німецькі інвестиції в українську далекобійну зброю
Про німецькі інвестиції в українську далекобійну зброю
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
Ключові завдання F-16
Ключові завдання F-16
«Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…»
«Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…»
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

РФ атакувала Дніпропетровщину артилерією, дронами і "Градами"

Пошкоджені будинки, лінія електропередач, авто. 

РФ атакувала Дніпропетровщину артилерією, дронами і "Градами"
наслідки російської атаки
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж доби Нікопольщина перебувала під ударами ворожої артилерії, FPV-дронів, РСЗВ "Град". 

Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак. 

Від вечора, вночі та зранку агресор цілив по районному центру, Покровській, Червоногригорівській та Марганецькій громадах. Виникла пожежа. Пошкоджена інфраструктура.

Били російські війська і по Синельниківському району. Межівська громада потерпала від КАБів. Там потрощені три приватні будинки, зачепило й лінію електропередач. 

Через влучання БпЛА у Словʼянській громаді знищена автівка. А у Маломихайлівській зайнявся екскаватор.Скрізь минулося без постраждалих.

Захисники неба збили над Дніпропетровщиною 10 безпілотників.

  • Нещодавно російські війська вдарили по продуктовому магазину у Нікополі. 
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies