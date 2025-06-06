РФ атакувала Дніпропетровщину артилерією, дронами і "Градами"

Упродовж доби Нікопольщина перебувала під ударами ворожої артилерії, FPV-дронів, РСЗВ "Град".

Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

Від вечора, вночі та зранку агресор цілив по районному центру, Покровській, Червоногригорівській та Марганецькій громадах. Виникла пожежа. Пошкоджена інфраструктура.

Били російські війська і по Синельниківському району. Межівська громада потерпала від КАБів. Там потрощені три приватні будинки, зачепило й лінію електропередач.

Через влучання БпЛА у Словʼянській громаді знищена автівка. А у Маломихайлівській зайнявся екскаватор.Скрізь минулося без постраждалих.

Захисники неба збили над Дніпропетровщиною 10 безпілотників.