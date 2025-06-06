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Троє людей поранені внаслідок атаки ворога на Полтавську область

Одну людину ушпиталили. 

Троє людей поранені внаслідок атаки ворога на Полтавську область
Наслідки удару в Полтавській області
Фото: Володимир Когут у Telegram

У Полтавській області внаслідок ворожої атаки поранені троє людей. Одну людину госпіталізували в стані середньої тяжкості, двом медики допомогли на місці.

Під атакою був Кременчуцький район, повідомив голова ОВА Володимир Когут. Є пошкодження в різних локаціях. 

"Унаслідок сьогоднішньої масованої атаки ворога у Кременчуцькому районі пошкоджено адмінбудівлі, складські приміщення кількох підприємств, а також кав'ярню. Пожежі, які виникли через атаку, наразі ліквідовано. Також зафіксовано падіння уламків на приватний будинок", – сказав він. 

Наслідки удару в Полтавській області
Фото: Володимир Когут у Telegram
Наслідки удару в Полтавській області

Атака проти України 6 червня
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