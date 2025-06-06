Троє людей поранені внаслідок атаки ворога на Полтавську область

У Полтавській області внаслідок ворожої атаки поранені троє людей. Одну людину госпіталізували в стані середньої тяжкості, двом медики допомогли на місці.
Під атакою був Кременчуцький район, повідомив голова ОВА Володимир Когут. Є пошкодження в різних локаціях.
"Унаслідок сьогоднішньої масованої атаки ворога у Кременчуцькому районі пошкоджено адмінбудівлі, складські приміщення кількох підприємств, а також кав'ярню. Пожежі, які виникли через атаку, наразі ліквідовано. Також зафіксовано падіння уламків на приватний будинок", – сказав він.
Атака проти України 6 червня
- У Києві вбито чотирьох людей, 20 поранених.
- У Хмельницькій області є пошкодження будинку, за попередніми даними, без потерпілих.
- У Луцьку п'ятеро поранені внаслідок влучання в багатоповерхівку.
- У Тернопільській області під ударом була промисловість. У ОВА назвали це наймасовішою атакою на область. Шестеро людей поранені.