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Унаслідок атаки по Луцьку є загиблі та 27 поранених (оновлено)

Кількість жертв зросла до двох людей.

Унаслідок атаки по Луцьку є загиблі та 27 поранених (оновлено)
Наслідки атаки в Луцьку
Фото: Ігор Поліщук у Telegram

Унаслідок російської атаки в Луцьку поранені 30людей, повідомили в ДСНС. Уранці наступного дня МВС повідомило про зростання кількості жертв до двох. Окрім чоловіка, російський удар убив дівчину.

Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок – він частково зруйнований, писали в МВС. З пошкодженої 9-поверхівки рятувальники та поліцейські евакуювали 5 людей та декілька домашніх тварин. 

Пошкоджені: житловий будинок, адмінбудівлі та виробничі приміщення цивільної інфраструктури, зокрема, меблевий цех та ремонтні приміщення, автомобілі.

Рятувальники ліквідували всі займання. 

Фото: Офіс генпрокурора в Telegram

Спершу було відомо про п'ятьох потерпілих, та згодом правоохоронці повідомили, що їх 54. Окрім будинку, пошкоджено державні установи. 

Атака проти України 6 червня
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