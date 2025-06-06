Збитки на 730 млн грн: двох екскерівників Запоріжжяобленерго оголосили в міжнародний розшук

Слідство встановило, що службовці невірно визначили клас напруги. В результаті підприємство сплачувало за послуги з розподілу електричної енергії за заниженим у 9 разів тарифом.

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки оголосили в міжнародний розшук колишніх гендиректора та комерційного директора Запоріжжяобленерго, які переховуються закордоном.

Чиновників підозрюють у службовій недбалості, через яку державне підприємство недоотримало 730 млн грн.

Слідством встановлено, що товариство, займаючись розподілом електричної енергії, мало укласти договори за новими умовами зі споживачами в Запорізькій області.

В одному з таких договорів службовці невірно визначили клас напруги. В результаті промислове підприємство сплачувало за послуги з розподілу електричної енергії за заниженим у 9 разів тарифом.

Детективи також встановили, що неналежне виконання службових обов’язків мало тривалий та систематичний характер. Зокрема за пʼять років державне обленерго недоотримало понад 730 млн грн доходів. Збитки підтверджено висновком комплексної судово-економічної експертизи

Детективи БЕБ повідомили про підозру ексгендиректору товариства у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 367 (службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки) та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 182 (незаконне збирання та зберігання конфіденційної інформації про особу, за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Колишньому комерційному директору повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.