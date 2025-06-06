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Збитки на 730 млн грн: двох екскерівників Запоріжжяобленерго оголосили в міжнародний розшук

Слідство встановило, що службовці невірно визначили клас напруги. В результаті підприємство сплачувало за послуги з розподілу електричної енергії за заниженим у 9 разів тарифом.

Збитки на 730 млн грн: двох екскерівників Запоріжжяобленерго оголосили в міжнародний розшук
Запоріжжяобленерго
Фото: БЕБ

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки оголосили в міжнародний розшук колишніх гендиректора та комерційного директора Запоріжжяобленерго, які переховуються закордоном. 

Чиновників підозрюють у службовій недбалості, через яку державне підприємство недоотримало 730 млн грн.

Слідством встановлено, що товариство, займаючись розподілом електричної енергії, мало укласти договори за новими умовами зі споживачами в Запорізькій області. 

В одному з таких договорів службовці невірно визначили клас напруги. В результаті промислове підприємство сплачувало за послуги з розподілу електричної енергії за заниженим у 9 разів тарифом.

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Детективи також встановили, що неналежне виконання службових обов’язків мало тривалий та систематичний характер. Зокрема за пʼять років державне обленерго недоотримало понад 730 млн грн доходів. Збитки підтверджено висновком комплексної судово-економічної експертизи

Детективи БЕБ повідомили про підозру ексгендиректору товариства у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 367 (службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки) та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 182 (незаконне збирання та зберігання конфіденційної інформації про особу, за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Колишньому комерційному директору повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.
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