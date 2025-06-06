Спротив: росіяни планують створити окремі мілітарні табори для дівчат з ТОТ

У спеціальних таборах підлітків навчатимуть тактичній медицині та керуванню дронами.

Росіяни продовжують мілітаризовувати українських підлітків на ТОТ. Тепер окупанти створюватимуть спеціальні табори для дівчаток, де навчатимуть дітей такмеду та керуанню дронами.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Російські окупанти запланували створити окремі мілітарні табори для дівчат на ТОТ України, де підлітків навчатимуть тактичній медицині та керуванню дронами.

"Водночас учасницям табору будуть промивати мізки – нав’язувати "велич" рф, вести антизахідну риторику та звинувачувати їхню Батьківщину у війні", — наголошують у спротиві.