Міноборони відкрило Навчально-випробувальний комплекс для тестувань сучасних технологій розмінування

Полігон, зокрема, має траси та смуги перешкод для легких і важких механізованих засобів розмінування.

За ініціативи та реалізації Міністерства оборони України відбулося офіційне відкриття Навчально-випробувального комплексу з розвитку новітніх технологій у сфері протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки UTTC (Ukrainian Training and Testing Complex).

Як зазначає оборонне відомство, під час першого дня функціонування полігону на ньому представили продукцію вітчизняних підприємств, експозиції наукових установ і техно-індустріальних кластерів.

Навчально-випробувальний комплекс має траси та смуги перешкод для легких і важких механізованих засобів розмінування, майданчики для випробування безпілотних авіаційних та наземних роботизованих систем, металодетекторів, спеціального обладнання для розмінування, споруд цивільного захисту та обладнання для екологічного контролю.

Міноборони зазначає, що саме тут акумулюватиметься досвід у сфері протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки, науково-дослідна діяльність і виробничі можливості для розробки, випробування та впровадження новітніх інноваційних проєктів.

У відкритті полігону взяли участь фахівці з розмінування Сил безпеки та оборони України, представники центральних та місцевих органів виконавчої влади, представники країн-партнерів, бізнесу, міжнародних організацій та операторів протимінної діяльності.

«Цей комплекс є унікальним майданчиком як для практичного використання, так і для міжвідомчої та міжнародної співпраці, випробування вітчизняних та іноземних зразків у сфері протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки», – зазначив полковник Руслан Берегуля, начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки.