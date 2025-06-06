Затримали двох агентів РФ, які наводили ракетні удари на Дніпро

На Дніпропетровщині затримали ще двох агентів ФСБ, які корегували повітряні атаки РФ по регіону.

Про це повідомили у Донецькій облпрокуратурі та в СБУ.

Чоловіків завербували через телеграм увересні минулого року, коли ті шукали "швидких заробітків". Вони діяли порізно, але мали одного спільного куратора. Його особу вже встановлено співробітниками СБУ.

Куратор запропонував зрадникам вишукувати місця розташування особового складу, військової техніки, складів з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами й вивідувати маршрути переміщення ЗСУ.

Одним із затриманих є 47-річний колишній працівник місцевого оборонного підприємства, який на замовлення фсб шукав бойові позиції зенітно-ракетних та радіолокаційних комплексів ЗСУ. Також зрадник передавав окупантам координати пунктів базування ремонтних баз та інших логістичних центрів Сил оборони.

Ще один зловмисник – 54-річний охоронець автостоянки у Дніпрі. За дорученням російського спецслужбіста він об’їжджав околиці міста, де намагався виявити позиції протиповітряної оборони ЗСУ. Крім розвідвилазок фігурант випитував потрібну інформацію у знайомих під час розмов на побутові теми.

Фото: Донецька облпрокуратура російський агент

Фото: Донецька облпрокуратура Затриманий російський агент

При обшуках у затриманих вилучено телефони із доказами роботи на рф.

Слідчі СБУ повідомили агентам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.