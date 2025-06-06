Росіяни завдали майже 700 ударів по Запорізькій області і вбили там чоловіка

Надійшло 27 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та об'єктів інфраструктури.

230 артударів прийшлися по території Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Ворог здійснив 16 авіаційних обстрілів по Камʼянському, Гуляйполю, Новоандріївці, Малинівці, Полтавці та Ольгівському.438 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Степногірськ, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку.

Упродовж доби окупанти завдали 689 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожої атаки на Василівський район загинув чоловік.

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