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Росіяни завдали майже 700 ударів по Запорізькій області і вбили там чоловіка

Постраждали 12 населених пунктів області. 

Росіяни завдали майже 700 ударів по Запорізькій області і вбили там чоловіка
Наслідки російської атаки
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби окупанти завдали 689 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожої атаки на Василівський район загинув чоловік.

Як повідомив начальник запорізької ОВА Іван Федоров, 67-річний чоловік загинув внаслідок атаки ворожого fpv-дрона біля Степногірська.

Ворог здійснив 16 авіаційних обстрілів по Камʼянському, Гуляйполю, Новоандріївці, Малинівці, Полтавці та Ольгівському.438 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Степногірськ, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку. 

5 обстрілів із РСЗВ накрили Кам'янське та Гуляйполе. 

230 артударів прийшлися по території Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Надійшло 27 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та об'єктів інфраструктури.
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