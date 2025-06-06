Масована ворожа атака у ніч п’ятниці, 6 червня: загиблі в Києві, руйнування в Луцьку, забруднення повітря в Тернополі

У ніч на 6 червня Росія завдала чергового масованого удару по мирних українцях. Вибухи лунали в Києві, на Рівненщині, Львівщині та в інших областях.

У ніч на п'ятницю росіяни вдалися до чергового терору цивільного населення у Києві із застосуванням ударних безпілотників та балістичних ракет.

За словами начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, дрони заходили на столицю з кількох напрямків. Ткаченко повідомив про падіння уламків збитих БаЛА у Солом'янському та Дарницькому районах. Спалахнула пожежа на верхніх поверхах житлового будинку.

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що сили протиповітряної оборони працювали на Оболоні. У Солом'янському та Дарницькому районах були виклики медиків на місця обстрілів. У Голосіївському уламки впали на будівлю, спалахнула пожежа. Згодом міський голова написав про ще одне падіння уламків у Голосіївському районі, туди вирушили медики.

Деякі жителі столиці стверджують, що в домівках є перебої з електропостачанням. Тимур Ткаченко підтвердив аварійні відключення на лівому березі. Згодом він додав, що спеціалістам вдалося частково відновити живлення.

Начальник КМВА додав, що ворог завдав удару по закладу освіти у Солом'янському районі. Також "фіксуються наслідки у Святошинському районі". У Деснянському районі уламки впали на трамвайні колії.

Фото: Суспільне Солом'янський район

Пошкоджень зазнали колії метрополітену між станціями "Дарниця" та "Лівобережна", загорянь та потерпілих там немає.

Спочатку повідомлялося, що в столиці троє травмованих, двох з них госпіталізували, ще одному надали допомогу на місці.

Однак станом на 6 ранку в Києві було відомо про чотирьох убитих і 20 поранених унаслідок атаки ворога. 16 з них – госпіталізовані, повідомив мер міста Віталій Кличко. Троє убитих – рятувальники. Це Павло Єзгор, Данило Скадін та Андрій Ременний.

Обстріл столиці спричинив зміни в русі транспорту.

У Соломʼянському, Голосіїївському та Шевченківському районах столиці сталися пожежі, у Дарницькому та Деснянському зафіксовано падіння уламків.

У Дніпровському районі значних пошкоджень зазнала АЗС. На місці працюють рятувальники.

Без світла в столиці залишилися 2167 родин, повідомили у ДТЕК.

"Через обстріли російських окупантів 2 167 родин лівого берега столиці залишились без електропостачання", – йдеться у повідомленні. У компанії зазначили, що роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в кожну домівку.

Уночі під ударом ворога перебувала і Хмельницька область. Пошкоджено приватний будинок, дві господарські споруди, парка і дві машини.

За попередніми даними, минулося без поранених. Наслідки продовжують уточнювати, повідомили в ОВА, на місці працюють усі відповідні служби.

Унаслідок російської атаки в Луцьку поранені п'ятеро людей. Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок – він частково зруйнований.

Фото: Ігор Поліщук у Telegram Наслідки атаки в Луцьку

Росіяни пошкодили промислову інфраструктуру Тернополя. У ОВА назвали це наймасовішою повітряною атакою на область і зазначили, що є багато влучань.

Триває ліквідація наслідків ворожої комбінованої атаки крилатими ракетами "Калібр" та БпЛА типу "Шахед" у самому Тернополі. За попередньою інформацією, пошкоджено промислову інфраструктуру місцевих підприємств.

Постраждали 5 людей, всім надається необхідна медична допомога.

Пізніше у ОВА повідомили, що станом на 08:00 встановлено перевищення в повітрі гранично допустимої концентрації вмісту деяких шкідливих речовин. Фахівці рекомендують тернополянам, особливо дітям, утриматися від перебування на вулиці і не відкривати вікна.

Львівщину ворог атакував бойовими безпілотниками та крилатими ракетами. Як повідомили у ОВА, пошкоджень зазнав промисловий обʼєкт у Дрогобицькому районі.

Крім того, у декількох селах під Львовом є проблеми з роботою ліній електропередач. Там уже працюють енергетики. За попередньою інформацією, минулося без жертв і постраждалих. Системи життєзабезпечення Львівської області функціонують у штатному режимі.

Пізніше у ОВА додали, що уночі над Львівською областю збито три ворожі ракети.

Троє людей поранені внаслідок атаки ворога на Полтавську область, одну людину ушпиталили.

Під атакою був Кременчуцький район, повідомив голова ОВА Володимир Когут. Є пошкодження в різних локаціях.

Фото: Володимир Когут у Telegram Наслідки удару в Полтавській області

"Унаслідок сьогоднішньої масованої атаки ворога у Кременчуцькому районі пошкоджено адмінбудівлі, складські приміщення кількох підприємств, а також кав'ярню. Пожежі, які виникли через атаку, наразі ліквідовано. Також зафіксовано падіння уламків на приватний будинок", – сказав Когут.

Наслідки чергової ворожої масованої атаки на мирні українські міста та селища уточнюються.