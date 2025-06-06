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Унаслідок атаки на Київ убиті 3 людини, поранені понад 20 (оновлено)

Наслідки обстрілу фіксують у шести з десяти районів Києва.

Унаслідок атаки на Київ убиті 3 людини, поранені понад 20 (оновлено)
Солом'янський район
Фото: Суспільне

Станом на 9 ранку в Києві відомо про трьох убитих і 22 поранених унаслідок атаки ворога. 16 з них – госпіталізовані, повідомив мер міста Віталій Кличко. За даними МВС, троє убитих – це рятувальники. Міський голова повідомляв, що жертв четверо, але Офіс генпрокурора і правоохоронці повідомляли про трьох.

Наслідки атаки у Києві
Фото: Офіс генпрокурора
Наслідки атаки у Києві

Серед потерпілих – 9 працівників ДСНС, працівник метрополітену, фахівці "Київгазу", а також мешканці пошкоджених будинків. Зокрема, 11-річна дівчинка отруїлася продуктами горіння.

Є зміни в русі транспорту, спричинені обстрілом. На ділянці вул. Вадима Гетьмана – від вул. Антона Цедика до вул. Олекси Тихого – перекрито рух транспорту. 

Пошкоджено "червону" лінію метрополітену. Між станціями "Лісова" та "Арсенальна" організовано дублюючий автобусний маршрут № 1М.

Наслідки атаки на Київ
Фото: Офіс генпрокурора
Наслідки атаки на Київ
Наслідки атаки РФ на Київ
Фото: Офіс генпрокурора
Наслідки атаки РФ на Київ

У Соломʼянському районі сталася пожежа у металевому ангарі на площі близько 500 кв. м, а також загоряння на 11 поверсі житлового будинку. Врятовано три особи. 

У Дарницькому районі уламків збитих повітряних цілей впали на щонайменше трьох локаціях. Пошкоджено два автомобілі. Є падіння на дитячий майданчик. 

У Голосіївському районі спалахнула пожежа на обʼєкті цивільної інфраструктури, пошкоджено освітній заклад, уламки впали біля АЗС, пошкоджено автомобіль. Також пошкоджено будівлю з гуманітарною допомогою. 

У Деснянському районі виявлено уламки збитого ворожого БпЛА на відкритій території. Без пошкоджень та потерпілих.

У Шевченківському районі вирувала пожежа в зоні нежитлової забудови.

У Дніпровському районі значних пошкоджень зазнала АЗС. На місці працюють рятувальники.

Також пошкоджено колії метрополітену між станціями "Дарниця" та "Лівобережна". Без пожежі та потерпілих.

Наслідки атаки на Київ
Фото: Офіс генпрокурора
Наслідки атаки на Київ
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