Наслідки обстрілу фіксують у шести з десяти районів Києва.

Станом на 9 ранку в Києві відомо про трьох убитих і 22 поранених унаслідок атаки ворога. 16 з них – госпіталізовані, повідомив мер міста Віталій Кличко. За даними МВС, троє убитих – це рятувальники. Міський голова повідомляв, що жертв четверо, але Офіс генпрокурора і правоохоронці повідомляли про трьох.

Фото: Офіс генпрокурора Наслідки атаки у Києві

Серед потерпілих – 9 працівників ДСНС, працівник метрополітену, фахівці "Київгазу", а також мешканці пошкоджених будинків. Зокрема, 11-річна дівчинка отруїлася продуктами горіння.

Є зміни в русі транспорту, спричинені обстрілом. На ділянці вул. Вадима Гетьмана – від вул. Антона Цедика до вул. Олекси Тихого – перекрито рух транспорту.

Пошкоджено "червону" лінію метрополітену. Між станціями "Лісова" та "Арсенальна" організовано дублюючий автобусний маршрут № 1М.

Фото: Офіс генпрокурора Наслідки атаки на Київ

Фото: Офіс генпрокурора Наслідки атаки РФ на Київ

У Соломʼянському районі сталася пожежа у металевому ангарі на площі близько 500 кв. м, а також загоряння на 11 поверсі житлового будинку. Врятовано три особи.

У Дарницькому районі уламків збитих повітряних цілей впали на щонайменше трьох локаціях. Пошкоджено два автомобілі. Є падіння на дитячий майданчик.

У Голосіївському районі спалахнула пожежа на обʼєкті цивільної інфраструктури, пошкоджено освітній заклад, уламки впали біля АЗС, пошкоджено автомобіль. Також пошкоджено будівлю з гуманітарною допомогою.

У Деснянському районі виявлено уламки збитого ворожого БпЛА на відкритій території. Без пошкоджень та потерпілих.

У Шевченківському районі вирувала пожежа в зоні нежитлової забудови.

У Дніпровському районі значних пошкоджень зазнала АЗС. На місці працюють рятувальники.

Також пошкоджено колії метрополітену між станціями "Дарниця" та "Лівобережна". Без пожежі та потерпілих.