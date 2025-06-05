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Поліцейські підозрюють харківʼянина у поширенні проросійських наративів в соцмережах

Зокрема чоловік підтримував приєднання Харкова до складу Російської Федерації.

Поліцейські підозрюють харківʼянина у поширенні проросійських наративів в соцмережах
Поліцейські підозрюють харківʼянина у поширенні проросійських наративів в соцмережах
Фото: Поліція Харківщини

Співробітники поліції підозрюють мешканця Харкова у поширенні проросійських наративів в соцмережах.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Зловмисник, використовуючи профіль із власним ім’ям, у публікаціях та коментарях на каналах висловлював підтримку ідеї приєднання Харкова до складу Російської Федерації, виправдовував збройну агресію Росії проти України, розпочату у 2014 році, та заперечував тимчасову окупацію частини території України”, - йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці повідомили 49-річному харківʼянину про підозру за ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) КК України.

Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без неї.
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